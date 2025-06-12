6/12 威力彩、今彩539頭獎皆摃龜 威力彩連31摃下期衝12.6億

今晚（12日）開獎的第114000143期今彩539及第114000047期威力彩頭獎皆摃龜。（本報合成）

2025/06/12 22:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12日）開獎的第114000143期今彩539及第114000047期威力彩頭獎皆摃龜，其中威力彩連31期摃龜，下期頭獎獎金上看12.6億元。

第114000047期威力彩中獎號碼為「第一區：05、12、13、15、26、38。第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得1354萬元；參獎共29注中獎，每注可得15萬元；肆獎共226注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1395注中獎，每注可得4000元；陸獎共8866注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬7770注中獎，每注可得400元；捌獎共9萬2420注中獎，每注可得200元；玖獎共11萬9483注中獎，每注可得100元；普獎共20萬0330注中獎，每注可得100元。

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第114000143期今彩539中獎號碼為「11、14、15、19、32」。頭獎摃龜；貳獎共141注中獎，每注可得2萬元；參獎共5657注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8921注中獎，每注可得50元。

第114000143期39樂合彩中獎號碼為「11、14、15、19、32」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共190注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3848注中獎，每注可得1125元。

第114000143期3星彩中獎號碼為「030」。壹獎共84注中獎，每注可得5000元。

第114000143期4星彩中獎號碼為「5766」。壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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