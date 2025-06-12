誤會妻與男同事搞曖昧 人夫火速出走與小三連生二子

誤會妻與男同事搞曖昧，人夫出走火速與小三連生二子。（情境照）

2025/06/12 06:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹張姓男子誤以為妻子與男同事傳曖昧簡訊，爭吵後就拋妻棄子離家出走，幾年後妻子從張男的戶籍謄本中，赫然發現他竟與小三連生兩個兒子，憤而訴請休夫，新竹地院判准。

100年結婚育有2子女的陳女說，107年3月間先生張男以她與男同事間之曖昧訊息而與她爭吵，實際上她並無與他人有越矩行為，該訊息僅為同事間之玩笑，然而先生似因此事誤會她，迄今未返家與妻兒同住。

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嗣後，她察覺張男戶籍謄本記事欄，竟載明已認領兩名未成年子女為長男、次男，顯然是與小三所生。為此她要求法官判准休夫。

法官調查，陳女主張張男自107年3月起離家迄今未歸，且認領婚外生育兩名子女，無心繼續婚姻等情，亦據其提出張男戶籍謄本為證。而張男經合法送達通知，並未到庭，亦未提出書狀作何聲明或陳述，自堪信陳女此部分主張為實在。

法官綜合調查證據結果，認雙方婚姻關係現仍存續中，惟張男自107年3月起長期離家，分居長達7年，且與非配偶之人外遇生子，造成夫妻間誠摯互信感情基礎不復存在，婚姻已生不可回復重大破綻。依一般人生活經驗，雙方共同生活的婚姻目的已經不能達成，客觀上亦難以期待有修復可能，堪認夫妻間存在難以維持婚姻重大事由，無法強求夫妻繼續維持形式上婚姻關係之必要。

法官參酌夫妻間不能維持婚姻破綻，應可歸責於張男長期無故離家未與妻兒生活，且與配偶以外之人發生外遇所致，最後判准陳女休夫。

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