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    6/11 今彩539頭獎開1注！ 800萬獎落台北

    今晚（6月11日）開獎的第114000142期今彩539頭獎開出1注。

    今晚（6月11日）開獎的第114000142期今彩539頭獎開出1注。

    2025/06/11 22:10

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月11日）開獎的第114000142期今彩539頭獎1注中獎，由台北市萬華區康定路358號1樓「一路發彩券行」開出。

    第114000142期今彩539中獎號碼為「04、17、19、21、31」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共197注中獎，每注可得2萬元；參獎共7590注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8219注中獎，每注可得50元。

    第114000142期39樂合彩中獎號碼為「04、17、19、21、31」，四合共10注中獎，每注可得21萬2500元；三合共439注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬9079注中獎，每注可得1125元。

    第114000142期3星彩中獎號碼為「049」，壹獎共55注中獎，每注可得5000元。

    第114000142期4星彩中獎號碼為「8760」，壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

    6月11日今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

    6月11日今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

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