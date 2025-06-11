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    首頁　>　社會

    陳以信指王定宇「大嘴巴」被求償200萬 高院判決出爐

    國民黨立委陳以信（見圖）在立院指民進黨立委王定宇「大嘴巴」，應設置「大嘴巴條款」，被王求償200萬，高院判陳免賠。（資料照）

    國民黨立委陳以信（見圖）在立院指民進黨立委王定宇「大嘴巴」，應設置「大嘴巴條款」，被王求償200萬，高院判陳免賠。（資料照）

    2025/06/11 17:58

    〔記者楊國文／台北報導〕民進黨立委王定宇不滿前年在立法院外交暨國防委員會中，國民黨籍立委陳以信指他是「大嘴巴」，應設置「大嘴巴條款」等，損害其名譽，求償200萬元，台北地院認為陳是就可受公評之事發表適當的評論，判陳免賠；王不服上訴，高等法院認為陳並未逾越合理評價範圍，今駁回上訴，可上訴三審。

    2023年10月12日，立院外交暨國防委員會討論民進黨團臨時提案時，提到「馬文君條款」，陳以信指王定宇曾上臉書，洩漏潛艦將採用X型等機密訊息，直指王就是「大嘴巴」，應加入「不得在臉書提到機密內容」的「大嘴包條款」。

    王定宇認，並未洩露任何國家機密，陳的說詞不實，已損害其名譽，對陳以信提告求償200萬元。

    台北地院認為，陳以信指涉王定宇洩漏國外機密考察地點、洩漏機密會議內容等部分，已盡合理查證義務。

    北院也指出，陳以信指王定宇是大嘴巴、大嘴巴條款等，是根據王洩漏國外機密考察地點、會議內容為基礎，也因王身為國防委員會委員，陳的揭露有益於社會大眾理性思變，並有助於選民思考，陳是就可受公評之事發表適當的評論，判陳不必賠償。王定宇不服，上訴高等法院。

    高院審理認為，王定宇是於擔任國防委員會委員期間，基於他所參與國防委員會於2018年7月23日至同年月31日的國外機密考察行程，及於2019年3月28日召開的秘密會議等公務行程，於臉書公開發表貼文，因與公共利益有關，屬可受公評之事。

    高院指出，陳以信發表相關言論，認為王定宇身為國防委員會委員，不該以臉書貼文揭示因職務所知悉的國防機密考察地點、秘密會議內容，且貼文似已違反秘密會議的相關規定，而不適任立委等語，是針對王定宇貼文所為的評論，是個人意見表達，且貼文屬可受公評之事項，陳即使以「大嘴巴」等帶有負面評價的用詞，足以令王感到不悅，但未逾越合理評價範圍，無法認定有不法侵害王名譽的故意，判決上訴駁回。

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