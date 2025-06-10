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    首頁　>　社會

    口角細故就投汽油彈洩憤 宜蘭莽男重判5年2月

    宜縣蔡男與林男細故衝突，竟跑到林家投擲汽油彈，被宜蘭地院（如圖）判處5年2月。（記者江志雄攝）

    宜縣蔡男與林男細故衝突，竟跑到林家投擲汽油彈，被宜蘭地院（如圖）判處5年2月。（記者江志雄攝）

    2025/06/10 22:22

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蔡姓男子因與林姓男子有口角及肢體衝突而心生不滿，農曆過年期間跑到林男家中朝他身上投擲汽油彈，造成林的左側前臂燒傷，火勢延燒到隔壁住宅，就在千鈞一髮之際，鄰居聯手撲滅火勢，才未釀成重大災害。蔡男犯殺人未遂罪，一審被判有期徒刑5年2月。

    判決指出，蔡姓男子跟林姓男子有細故糾紛，去年2月11日，即大年初二當天，持裝有汽油的玻璃瓶，瓶口塞放碎布，前往林男位在壯圍鄉住家前，用打火機點燃瓶口碎布，再腳踹林家大門，見林男開門並走出家門，朝林的身上投擲汽油彈，火勢從林的身體蔓延開來，延燒到隔壁住宅，林男當下持球棒反擊毆打蔡男，導致蔡的嘴唇撕裂傷。

    事發當時，被汽油彈擊中燒傷的林男，強忍劇烈疼痛，移走停放家中的機車，左鄰右舍拿水管噴水協助滅火，及時撲滅熊熊大火，警方獲報到場扣得汽油彈玻璃瓶碎片等證物，警詢後將蔡男移送法辦，經檢方偵結起訴。

    蔡男否認有殺人或放火犯意，辯稱至多是傷害及毀損，宜蘭地方法院合議庭審酌相關事證，認定有殺人未遂及放火燒燬現供人使用之住宅未遂等犯行，依刑責較重的殺人未遂罪量刑。

    宜院合議庭斥責蔡男與林男間僅因細故衝突，竟憤恨難平，不顧林男家中還有行動不便的老邁母親，跑到林家丟擲汽油彈，起火後致使鄰居驚恐萬分，這種行為應嚴加譴責，依殺人未遂罪判5年2月。

    此外，蔡男投擲汽油彈時，被林男持球棒打傷，蔡也控告林涉及傷害罪，但在宜蘭地院審理時撤回告訴，林男被訴部分，公訴不受理。

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