假投資再進化！AI深偽高富帥狂詐美加女華人 腐蝕桶浸泡手機滅證

詐團利用AI深偽變臉技術，製作幾可亂真的虛假影像及聲音。（警方提供）

2025/06/10 20:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一個詐騙集團利用AI深偽（Deepfake）技術，虛擬打造「高富帥」投資達人，鎖定美加地區華裔女性行騙，刑事局電信偵查大隊循線追查，陸續逮捕9名嫌犯，除查扣相關犯案科技產品，也發現一個隨時準備用來滅證的硫酸「腐蝕桶」，詢後依加重詐欺等罪嫌送辦，其中7人羈押禁見。

刑事局電偵大隊第二隊長王膺智指出，彰化警方日前接獲情資，31歲陳姓男子等人涉嫌在台中市沙鹿區經營詐欺集團話務機房，立即與該隊、南投及台中市警方共組專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，經查，詐團利用AI深偽技術打造「高富帥」投資達人人設，專門鎖定美加地區的華裔女性。

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詐團成員先在網路上與被害人培養感情，再透過深偽變臉視訊，讓被害人誤以為對方真的是帥氣投資專家，接著誘導投資各類假能源標的，最後成功詐騙匯款，專案小組經跟蒐見時機成熟，去年底執行第一波拘搜行動，查獲陳嫌及底下機手等6人到案，查扣現金、工作手機、變聲器等相關犯案證物。

而當天攻堅時，嫌犯甚至準備了硫酸腐蝕液體的「滅證桶」，把手機直接丟入桶內滅證，導致許多證據損毀，實際被害人數恐怕更多，警方初步鑑識掌握至少7名被害人，初估財損約350萬元，隨後，專案小組於今年3月再逮捕負責製作假投資網站的2名工程師，並於5月初在松山機場拘提正準備潛逃的金主賴姓男子（30歲）。

警方指出，詐團利用AI深偽變臉技術，可製作幾可亂真的虛假影像及聲音，不僅能自由切換性別、種族，甚至還有名人、明星臉孔任意選擇，讓受害者幾乎難以分辨真假，被逮的9名嫌犯詢後全依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌送辦，檢方訊後2名工程師請回，其他7人全遭羈押禁見。

刑事局呼籲，遇到線上投資、網路交友，一旦牽涉到金錢轉帳，就要提高警覺，務必查證。若有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或上「165打詐儀錶板」網站查詢，以免落入詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣相關犯案證物。（警方提供）

詐團使用的「AI人臉替換工具」軟體。（警方提供）

警方發現該集團準備「腐蝕桶」浸泡手機滅證。（警方提供）

警方在松山機場拘提正準備潛逃的金主賴姓男子。（警方提供）

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