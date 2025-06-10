紀曉君前夫、前職棒球星郭岱詠酒駕 累犯判刑4月

前職棒球星郭岱詠酒駕被判刑4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元。（資料照）

2025/06/10 19:34

〔記者張文川／台北報導〕中華職棒前中信鯨隊外野手郭岱詠今年1月24日上午宿醉騎機車，在台北市公館圓環被警方攔查，酒測值達每公升0.50毫克，依公共危險罪送辦，北檢起訴聲請簡易判決，台北地院日前依不能安全駕駛動力交通工具罪，判處郭岱詠4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元。可上訴。

47歲郭岱詠出身台東，前妻是同鄉著名歌手紀曉君，2009年離異。郭岱詠2002年到2008年間，效力於中職中信鯨隊。

請繼續往下閱讀...

判決指出，郭岱詠今年1月24日晚間9時多，在新北市中和與朋友在薑母鴨店用餐點、喝啤酒，喝到隔天凌晨2點，早上9點30分左右從中和景平路朋友住處騎機車上路，要去去台北大直橋下的棒球場。

郭岱詠10點左右騎經基隆路、汀洲路口等紅燈，路檢文山第二分局員警眼尖看到他面有酒容、身體散發酒氣，攔到路邊呼氣酒精濃度檢測，當場測得酒測值達每公升0.50毫克。郭岱詠認罪，北檢偵查後起訴，聲請簡易判決處刑。

北院法官查出，郭岱詠於2012年間也曾有酒駕公共危險、獲緩起訴的前科紀錄，仍未見警惕，再犯本案，顯然對於法治紀律的服從度低，酒後騎車上路，漠視自己生命與安危，也罔顧公眾往來安全，無端增加用路人的風險，潛在危害不言可喻，違反政府大力宣導的「酒駕零容忍」政策，心存僥倖，執意酒後騎乘機車上路，危害甚鉅，所為實非可取，惟念犯後坦認的態度、經濟勉持的生活情況，量處4月徒刑。得上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法