換場地開標未通知遭質疑黑箱 台糖公司：程序符合規定

投書民眾表示，投標文件上清楚寫著開標地點為第2會議室，卻臨時改到第3會議室且未通知，質疑黑箱作業。（記者劉婉君攝）

2025/06/10 18:27

〔記者劉婉君／台南報導〕台糖公司台南區處今（10日）在善化糖廠辦理北沙崙農場一處農地租賃案開標，有讀者投書指出，該案的招標文件上寫著開標地點是第2會議室，他提早到場等候，卻在超過開標時間才被告知開標地點改為第3會議室，趕到時已經開標完畢，他以第2高價未得標，質疑台糖公司黑箱作業。

台糖公司人員表示，開標會議室的白板上都會寫明開標的名稱，同一時間第2會議室原有2案要開標，因另一工程案出席人數多，農地租賃案臨時更改至第3會議室開標，未通知確認現場民眾是否參與農地租賃案開標，確實有疏漏瑕疪，但開標過程完全符合相關規定，且有政風、會計等多個處室人員在場，投標單上的金額也同時以阿拉伯數字及中文大寫書寫，經比對確認無誤後決標，只要投標者資格符合，由價高者得標，沒有黑箱作業的問題。

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投書的民眾表示，該招標包括他在內，共3人投標，今天上午他依招標文件上的開標時間地點，提早到第2會議室等候，現場共有10多人，但直到逾開標的10時，才得知開標地點改在第3會議室，趕去時卻已經開標完畢，認為台糖公司開標作業有瑕疪，更合理懷疑黑箱作業，除了投書媒體，也向台糖公司政風處投訴。

台糖公司人員表示，未來將加強相關的管控措施，要求同仁若有更改開標的會議室，一定要在會議室門口的白板註明，以避免類似情形再發生。

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