為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高屏大橋等39處測速照相汰舊換新及新設 最快6月底啟用

    高屏大橋屏東端測速照相機汰舊換新，最快6月底啟用（記者葉永騫攝）

    高屏大橋屏東端測速照相機汰舊換新，最快6月底啟用（記者葉永騫攝）

    2025/06/09 13:56

    〔記者葉永騫／屏東報導〕高屏大橋屏東端測速照相機進行汰舊換新最快6月啟用，新的測速照相機使用雷達測速，再快再暗都能拍得到，屏東縣交通隊表示，這次共汰換9支測速照相，新設了高樹大橋、里嶺大橋等30處的測速照相，請民眾一定要遵守交通規則。

    高屏大橋是高屏地區最重要的交通要道之一，每天往來的車輛高達數萬輛，放置在高屏大橋南下的測速照相每年都開出數千張的罰單，由於設置的測速照相機已經使用多年、老舊故障率高，因此這次爭取到經費屏東縣交通隊決定針對39處路口進行汰舊換新及新設，高屏大橋、九如機場西側外環道、台88快速道路潮州段等9個地方，新設則有里港、枋寮、潮州等30個地點，從6月開始施工，將陸續驗收完工。

    屏東縣交通隊表示，高屏大橋南下屏東端因為道路平整寬廣，車速都相當快，因此是限速的重點，這次汰舊換新最快6月底可以完成，短期約一個月無法測速照相，而新的測速照相機採取數位雷達偵測，就是開再快都能拍的清清楚楚，高速公路行駛近300公里的超速車都能拍得到，顯見功能強大，但仍然只有向拍照，沒有雙方拍照，民眾可別進行挑戰。

    高屏大橋屏東端測速照相機正在汰舊換新。（記者葉永騫攝）

    高屏大橋屏東端測速照相機正在汰舊換新。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播