高屏大橋等39處測速照相汰舊換新及新設 最快6月底啟用

高屏大橋屏東端測速照相機汰舊換新，最快6月底啟用（記者葉永騫攝）

2025/06/09 13:56

〔記者葉永騫／屏東報導〕高屏大橋屏東端測速照相機進行汰舊換新最快6月啟用，新的測速照相機使用雷達測速，再快再暗都能拍得到，屏東縣交通隊表示，這次共汰換9支測速照相，新設了高樹大橋、里嶺大橋等30處的測速照相，請民眾一定要遵守交通規則。

高屏大橋是高屏地區最重要的交通要道之一，每天往來的車輛高達數萬輛，放置在高屏大橋南下的測速照相每年都開出數千張的罰單，由於設置的測速照相機已經使用多年、老舊故障率高，因此這次爭取到經費屏東縣交通隊決定針對39處路口進行汰舊換新及新設，高屏大橋、九如機場西側外環道、台88快速道路潮州段等9個地方，新設則有里港、枋寮、潮州等30個地點，從6月開始施工，將陸續驗收完工。

請繼續往下閱讀...

屏東縣交通隊表示，高屏大橋南下屏東端因為道路平整寬廣，車速都相當快，因此是限速的重點，這次汰舊換新最快6月底可以完成，短期約一個月無法測速照相，而新的測速照相機採取數位雷達偵測，就是開再快都能拍的清清楚楚，高速公路行駛近300公里的超速車都能拍得到，顯見功能強大，但仍然只有向拍照，沒有雙方拍照，民眾可別進行挑戰。

高屏大橋屏東端測速照相機正在汰舊換新。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法