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    27公噸過期粉圓外銷日本 辯「賞味期≠保存期限」屏東大廠老闆判囚8月定讞

    位於屏東九如的知名冷凍倉儲公司櫻馫興業被檢調查出販售27.6公噸的過期粉圓給日本人。（資料照）

    位於屏東九如的知名冷凍倉儲公司櫻馫興業被檢調查出販售27.6公噸的過期粉圓給日本人。（資料照）

    2025/06/03 12:28

    〔記者張文川／台北報導〕屏東縣知名冷凍食品製造業櫻馫公司，2020年將過期粉圓27.6公噸出口至日本，賺進318萬元，負責人呂文欽到案辯稱他標示的適用日本法規的「賞味期」，銷往日本就不適用台灣的「保存期限」規定，但法院歷審都不採信其辯詞，依違反食品安全衛生法罪，判處負責人呂文欽8月有期徒刑，不得易科罰金，櫻馫公司則判處以罰金60萬元。最高法院認為二審判決無違誤，駁回吳男上訴定讞，吳男確定須入獄。

    判決指出，設立於屏東九如鄉的「櫻馫興業公司」負責人呂文欽，原本打算在原定2020年舉辦的東京奧運期發一筆台灣珍奶財，他預期日本將有大批珍珠粉圓訂單需求，於是從2019年起，陸續向上游廠商訂購生珍珠粉圓原料，製成半成品後，放在冷凍倉儲內保存，再向日本廠商招攬訂單，半成品粉圓的有效期限至2022年4月。

    不料，東京奧運因遭逢Covid-19新冠疫情而延後整整1年舉辦，日本廠商未能依呂男的預期出手訂貨，呂為了減少損失，竟指示員工將過期標籤撕掉，改貼新標籤，再將這批過期的粉圓共27.6公噸，於2022年5月至11月間，賣給2家不知情的日本商，賺得318萬元，過期珍珠粉圓全被不知情的日本人吃下肚。

    屏東衛生局獲報，報案追查，會同高雄地檢署指揮高雄市調處前往稽查搜索，查扣剩餘的過期粉圓，雄檢偵查起訴。

    呂男否認犯行，辯稱粉圓的原料只能放2天，不煮就會發霉，與他合作的公司於2020年4月購入粉圓原料後，把加工的半成品放在他公司的冷凍倉儲裡存放，且因日本法規沒有規定「保存期限」，只有規定「賞味期限」，他這批粉圓是要賣去日本，自應依循日本的法規，把「包裝日」再加2年即為賞味期，他標示的是賞味期，而非保存期限，自認沒違法。

    高雄地院不採信其辯詞，認定擅改食品保存標籤的行為，構成食品安全衛生法之「販賣逾有效日期食品，情節重大足以危害人體健康之虞罪」，判處呂男8月徒刑，櫻馫公司則處以罰金60萬元。

    高雄高分院去年12月駁回呂男上訴，維持原判；最高法院亦認為二審認事、量刑有據，駁回上訴確定。

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