「教訓」被告？250元官司法院審2年半 他澎湖、台南跑8趟

台電技術員為250元外勤費遭控詐欺，判刑4月。情境照（資料照）

2025/06/01 06:25

〔記者王捷／台南報導〕台電蔡姓技術員貪圖250元外勤費，聘請律師陳崇善辯護，台南地方法院法官將8位證人分開傳訊。律師質疑，蔡男在澎湖服務、律師在台北執業，為了這件官司兩人舟車勞頓，法官這是在「教訓」蔡男，聲請法官迴避遭駁回，最終判處4個月徒刑。南院對此回應，應尊重法官對審理程序的考量。

2019年7月間，原在台電新營營業處的蔡男，下午要去外勤維護線路，但當天並未出勤，月底還照領外勤費250元。

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監察院、台南市調查處調查後移送，台南地檢署依刑法詐欺取財罪起訴，蔡男到庭時堅稱「下午有出勤」並出示照片、月報表及LINE截圖當證據，但合議庭發現，蔡男不僅積極預先「製造證據」掩飾未出勤的事實，拿舊照片假裝自己有出勤，還有人證證明蔡男躲在倉庫玩手機。

審理期間，辯護律師陳崇善要求一次集中訊問起訴書列名8證人，主張自己主詰問僅需15分鐘，但法官計算完整交互詰問與必要休息至少6小時，所以排定逐一傳喚證人，但是當時蔡男已經調派澎湖、陳律師在台北，兩人得往返台南至少8趟，律師質疑法官藉程序「教訓」被告，於準備程序及2次開庭共3度聲請迴避。

不過台南地院、台南高分院以辯護人並非法定當事人、訴訟指揮屬合議庭職權、缺乏客觀偏頗事證駁回，強調分批傳證合乎工作負荷，且法官與被告沒有恩怨，2023年12月裁定駁回並註明不得再抗告，全案從調查、審理歷時2年半，5月間法院依詐欺取財罪判處4個月徒刑。

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