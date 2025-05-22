苦等8年沒升官！他怒告公司勝訴卻拿不到資遣費

吳男任職副課長8年未升課長，怒控公司違約求償67萬。法院認公司未履約，但他終止勞動契約程序有誤反遭認定曠職，僅判給近5年內薪資差額12萬元。示意圖。（資料照）

2025/05/22 14:41

〔記者王捷／台南報導〕吳姓副課長任職公司逾10年，卻遲遲未升官，他主張公司違反升遷契約，憤而寄存證信函給老闆終止勞動契約「離職」，並請求資遣費與薪資差額共67萬餘元。不過台南地院審理認為，吳男解約程序有誤，離職變成「曠職」，無權要求資遣，但公司沒給他升遷違約，要補足12萬元薪資差額。

吳男自稱2013年起受雇於企業，2016年與公司簽訂契約，約定將升任課長、給付100萬元獎金，而且每年調薪1%至4%。公司雖按約調薪並給獎金，但8年來始終未將他升為課長。他於2023年7月寄發存證信函，依勞基法第14條終止勞動契約，並聲請資遣費36萬餘元及課長與副課長間薪資與年終獎金差額31萬餘元。

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公司則反駁，當初雙方約定的升遷對象是由組長升為副課長，吳男自行在契約中擅自填寫「升為課長」，內容與實際約定不符，公司早已履行義務，不存在違約問題，且吳男遲至8年後才主張終止契約，顯然有瑕疵。

法院指出，吳男寄發終止勞動契約的存證信函，對象是公司法定代理人個人，而非「公司本體」，程序不合法，因此終止無效。吳男隨後未請假也沒上班，曠職3日以上，公司依法終止勞動契約，程序完備，屬合法解僱，吳男不得請求資遣費。

不過法院也認定，公司確實違反契約未將吳男升任課長，使其8年來未領到課長等級薪資，但因民法規定薪資請求權有5年時效，法院僅判准近5年內的薪資差額共12萬元，其餘駁回。全案仍可上訴。

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