    世紀惡火下的紅色恐怖！香港71歲翁要求究責竟慘遭國安逮捕

    2025/12/07 17:33 即時新聞／綜合報導
    香港大埔宏福苑發生慘絕人寰的159死高樓火災。（法新社）

    香港大埔宏福苑發生慘絕人寰的159死高樓火災。（法新社）

    香港大埔宏福苑日前發生慘絕人寰的高樓火災，造成159人罹難，引發全球關注。但在港人沉浸哀傷與要求究責之際，港府卻悄悄啟動「抓捕行動」。一名71歲男子因在網路上批評港府與北京處理宏福苑大火不力，7日遭到國安局以「煽動意圖」逮捕。這是火災發生後，首宗獲得官方證實的國安抓捕案件。

    根據《美聯社》報導，該名男子被控在網路發文，將港府與中央政府描繪成利用悲劇引發動亂的背後推手。港警國安處高級警司李桂華宣稱，相關指控「絕無可能」，違反國安法。警方表示，該翁「公然」在網上揭露調查細節，涉嫌洩露與國家安全調查有關的資訊，意圖通風報信，因而被捕。

    據港媒報導，大火發生後有多名民眾因發起要求「政府究責」的連署，而遭到國安警以「煽動」罪名帶走。李桂華則不願證實，只稱社會上出現許多「假消息」，意圖煽動對港府及北京的敵意。他並指，有人在火災現場附近派發單張、張貼標語，「畫面宛如 2019年反送中」。

    香港特首李家超也強硬表態，警告將嚴懲「利用悲劇進行破壞」的人，這番言論被解讀為對質疑聲音的封口令。

