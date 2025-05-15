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    京華城案》辯方律師聚焦容積率更迭 林欽榮：840％實在不可置信

    台北地方地院審理京華城容積率弊案，15日傳喚證人、前台北市副市長林欽榮。（記者塗建榮攝）

    台北地方地院審理京華城容積率弊案，15日傳喚證人、前台北市副市長林欽榮。（記者塗建榮攝）

    2025/05/15 19:53

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北地院今天開庭審理京華城容積率弊案，傳喚證人、前台北市副市長林欽榮。由於今天北院同時提訊前台北市長、威京提團主席沈慶京等5名被告，其中4名被告律師皆先後反詰問；林欽榮今天單刀赴會，他在庭中面對反詰問車輪戰，皆強調給容積獎勵必須合乎法規，京華城案不是公辦都更，北市府自創容積獎勵讓京華城取得840%容積率，實在不可置信。

    在今天下午開庭中，柯文哲、彭振聲、應曉薇、黃景茂等人的辯護律師，分別針對容積變更的方式、都市發展委員會的委員人數、運作方式、有何職權，甚至是過去應曉薇在市議會的質詢內容，分別向林欽榮提問。

    不少辯護律師都聚焦在京華城的容積率，從原本392%提升至560%的更迭過程，追問林欽榮當時擔任都委會主委，是否有接受威京集團陳情，針對京華城案中，都委會與都發局的分工等細節，進一步追問釐清。

    林欽榮重申，此案過往歷史相當複雜，至2010年時北市府都認為京華城的容積率是392%，但2016年北市府被監察院糾正，才認為京華城容積率為560%。依據規定，都更案計畫公告後理當不能隨意變更，但此事被監察院糾正，屬於緊急情況，因此變更計畫，這件事也有用時任市長柯文哲的名義回覆給監察院。

    林欽榮今天在庭上的發言條理清晰，針對相關法規、案件處理、會議紀錄、時間點都能清楚回應，表現出身為公務員處理此案不卑不亢的風骨；他認為有律師胡亂提問，甚至當庭回嗆「這位律師大人一派胡言」。

    由於先前沈慶京曾指控林欽榮「勒索」，林今天也再次強調，他擔任副市長期間從來沒有親自、找人，以明示暗示或各種形式向沈傳話，從來沒有勒索沈。更強調自己跟柯文哲沒有恩怨，自己離開副市長一職時柯還請他吃飯；他自認自己理念與柯不何就離開，好聚好散，他在外也從來沒有說過柯的是非。

    台北地院原本預計今天還要傳喚另名證人、前台北市都發局長林洲民，但因耗時超出預期，直到今晚6時林榮欽才離開，審判長也決定本月22日再傳林洲民。

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