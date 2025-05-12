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    疑有8嬰幼兒遭不當對待 台中某托嬰中心：涉案女保育員已離職

    台中豐原一家托嬰中心，傳出托育人員不當對待嬰幼兒。（記者歐素美攝）

    台中豐原一家托嬰中心，傳出托育人員不當對待嬰幼兒。（記者歐素美攝）

    2025/05/12 15:38

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區某托嬰中心傳出幼兒遭不當對待，有家長指出至少有8名嬰幼兒受害；該托嬰中心今天表示，該名女保育員已於3月底離職，任職2年多期間無不良表現，疑似2月手術後性情大變，中心調閱監視器發現案情後主動通報社會局，會全力配合調查。

    1名女嬰母親表示，接到社會局通知才知自己1歲多女兒在托嬰中心受虐待，看到畫面很心疼也很生氣，女兒被女保育員強拉扯倒地換尿布，後來女保育員到她家中說明，她女兒看到保育員嚇得往後退、臉色大變；這位媽媽並透露至少有8名嬰幼兒受虐，這托嬰中心甚至某位老師的小孩也受害，將對該保育員提告。

    托嬰中心主任指出，該托嬰中心為1比5照顧小孩，女保育員任職2年多，有合格保母證照，入職前期對小朋友愛護有加，也跟家長關係相處融洽，但今年農曆年前，女保育員動完胃部手術重返職場，性情大變，與中心同事關係逐漸不睦，並在今年3月底自請離職。

    托嬰中心主任表示，園方每個月都會調閱監視器，觀察保育員和幼童互動情形，以作為開會檢討，今年4月底調閱監視器畫面時，才發覺該女保育員有不當對待小朋友的情形，因而主動通報社會局。

    托嬰中心主任強調，園方發現女保育員有不當對待情況，除通報社會局，也立即通知家長，事件之後多數受害家長也都能體諒是該女保育員個人問題，目前也持續配合市府調查。

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