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    首頁　>　社會

    高雄殯儀館捅肚案凶嫌落網 公親變事主竟出手傷人

    楊男因不滿吳男與陳男在公祭會場吵架而上前勸阻，卻公親變事主持工具刀刺向吳男，案發後9小時被警方查緝到案。（民眾提供）

    楊男因不滿吳男與陳男在公祭會場吵架而上前勸阻，卻公親變事主持工具刀刺向吳男，案發後9小時被警方查緝到案。（民眾提供）

    2025/05/11 20:35

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立殯儀館今（11）日上午10點多驚傳男子遭人持利器捅肚受傷，警方晚間7點多已將行凶的楊男（27歲）查緝到案，楊男稱是因吳男（31歲）與陳男（32歲）為欠債一事吵架太大聲而上前勸阻，未料公親變事主，一時情緒失控持多功能工具刀朝吳男腹部刺去，造成吳男當場血流如注。

    這起持利器傷人事件發生在殯儀館永寧堂前，受傷的吳男前去參加公祭，在現場遇上陳男，由於吳欠陳1萬元，陳當場向吳討債未果，雙方發生激烈的口角衝突，一旁楊男認為2人太吵，上前要求2人小聲一點，未料引發吳男不滿，當場和楊男吵了起來，進而爆發打架衝突，過程中，楊男持多功能工具刀往吳男腹部捅去，吳男腹部當場鮮血直流，楊隨後搭乘友人的車子逃逸，吳則被人開車送醫，傷口約1-2公分傷口，治療後無大礙。

    三民二分局偵查隊指出，警方獲報後擴大調閱監視器畫面，鎖定犯嫌楊男身分，於案發9小時內、晚上7點多迅速將楊男查緝到案，楊男稱凶器已隨手丟棄，警方獲報後立即組成專案小組擴大調閱周遭監視器，掌握涉案犯嫌身份，並於同日19時許將楊嫌查緝到案，全案警詢後，依恐嚇及傷害等罪嫌移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

    楊男（紅圈處）行凶捅傷吳男後，徒步上1輛白車逃逸。（民眾提供）

    楊男（紅圈處）行凶捅傷吳男後，徒步上1輛白車逃逸。（民眾提供）

    楊男持多功能工具刀刺傷吳男後逃逸並丟棄。圖為功能工具刀示意圖。（民眾提供）

    楊男持多功能工具刀刺傷吳男後逃逸並丟棄。圖為功能工具刀示意圖。（民眾提供）

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