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    5/7 今彩539開8注！均分2400萬

    5月7日開獎的第114000112期今彩539頭獎開出8注。（台彩提供；本報合成）

    5月7日開獎的第114000112期今彩539頭獎開出8注。（台彩提供；本報合成）

    2025/05/07 22:19

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月7日）開獎的第114000112期今彩539頭獎開出8注，由台北市中正區忠孝西路一段50之1號的「友友彩券行」、新北市板橋區雙十路3段10巷12號的「金吉利投注站」、新北市新莊區公園路166號1樓的「天官賜財彩券行」、新北市板橋區四維路282號1樓的「鈔吉旺彩券行」、新北市新莊區豐年街55號之1的「三彩常德彩券行」、彰化縣埔心鄉東門村中正路一段292號的「興鑫鑫來投注站」、彰化縣員林市南平里新生路600號1樓的「金滿堂公益彩券」及高雄市前鎮區后平路91號1樓的「金好旺彩券行」開出。

    第114000112期今彩539中獎號碼為「07、09、21、28、38」，頭獎開出8注，每注可得300萬元；貳獎共553注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬1187注中獎，每注可得300元；肆獎9萬3848注中獎，每注可得50元。

    第114000112期39樂合彩中獎號碼為「07、09、21、28、38」，四合共24注中獎，每注可得21萬2500元；三合共920注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬4634注中獎，每注可得1125元。

    第114000112期3星彩中獎號碼為「189」，壹獎共48注中獎，每注可得5000元。

    第114000112期4星彩中獎號碼為「2362」，壹獎共10注中獎，每注可得5萬元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

    5月7日今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

    5月7日今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

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