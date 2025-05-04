高雄2國中少女過斑馬線，機車騎士急剎打滑3人受傷。（民眾提供）

2025/05/04 15:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄2名國中少女欲過馬路，疑因路口違停大貨車擋住機車騎士視線，騎士行經斑馬線前突見2少女出現，騎士緊急剎車，雖自摔但機車失控滑行，仍擊中2名少女倒地受傷，所幸送醫治療並無大礙，肇責仍待進一步釐清。

三民二分局今（4）日指出，三民區陽明路上昨午發生一起交通事故，石姓男子（61歲）騎機車直行至陽明路（北往南）時，路口並無號誌燈，李姓（15歲）及吳姓（15歲）少女恰好自路旁一違規停放的大貨車前走出，欲行走斑馬線（西向東）穿越馬路。

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石男見到2名行人出現在斑馬線上，緊急煞車欲讓行人，卻不慎打滑自摔，機車滑行與少女二人發生碰撞，2少女被機車撞倒，石男、李姓少女及吳姓少女3人手腳擦挫傷，經送醫治療後無大礙，初步研判石子行近行人穿越道，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過因而致人受傷，可處7200元以上、36000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照一年。

另事故現場自大貨車違規停放於路口處，違反道路交通管理處罰條例第56條1項1款，處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

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