新智付電商2年非法吸金2億多 負責人判8年還沒收房產

開設電商公司的男子林楨祥涉以投資方案攬客非法吸金兩億多元，台南地院判林8年徒刑、還沒收其房產與犯罪所得。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/04/30 11:56

〔記者王俊忠／台南報導〕男子林楨祥創立新智付電子商務公司，被控以設計第三方支付合法名義，招攬民眾投資「New Club」投資案，標榜1年能有120%~130%的獲利、1年半到3年可獲利3倍，2年招攬逾1萬多名投資人、非法吸金2億多元，台南地院依違反銀行法判林男夫妻及幹部等13人1年2月至8年不等徒刑；其中林男被判刑8年、林與妻子（案發後離婚）的房地產還被沒收。

判決指出，林楨祥於2017年9月至11月間，設計規劃「New Club」投資方案，以將來要開發第三方支付的合法名義來掩飾「New Club」違法吸金目的。林男以投資說明會、業務招攬與招待旅遊等方式推廣這投資案。

請繼續往下閱讀...

他並從2018年4月起，陸續在台北、桃園、台中、嘉義、台南與高雄等地設立辦事處，並設置負責人、業務長，由同案王姓等11名被告擔任負責人或業務長，在說明會中任講師、拿林男的簡報資料推廣各項投資業務。

講師們在說明會上向會員保證第1年能有120%~130%的報酬收益、1年半到3年有3倍獲利（含本金）及公司保證30天內收分等獲利模式，與投資人約定可按期領取一定比例且與本金顯不相當的紅利。

後來，「New Club」投資案因資金調度出問題，從2018年9月起逐漸停止「跳分、配送」等作業，會員驚覺有異、紛紛要求林男依約兌現投資案的收益或返還本金，但林男都置之不理。合計林男夫妻等13名被告以「New Club」投資案從2017年11月起至2019年12月初止，共向1萬1080人非法吸金達2億0285萬多元。

除了林楨祥被判刑8年、岑姓（判刑1年6月）、王姓（判刑1年10月）、張姓（判刑2年）、謝姓（判刑1年7月）等5名被告，均未獲緩刑；其他包括林男妻子等8名被告都獲得緩刑4年到5年的從輕發落。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法