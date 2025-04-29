為了1萬8！羅東鎮長吳秋齡挪用志工桌宴客疑涉貪 檢訊後請回

羅東鎮長吳秋齡挪用志工桌宴客疑涉貪遭檢方約談。（記者王峻祺攝）

2025/04/29 23:17

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國民黨籍宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡，2022年爭取連任辦理餐敘並送紅酒被控賄選獲判無罪；未料卻爆出「鎮長請客」案外案，宜蘭地檢署今天約談8人到案，釐清羅東鎮公所當年辦理志工餐敘採購案，核銷59桌每桌4500元，卻有4桌遭挪用宴請非志工對象，全案朝貪污治罪條例之公務員利用職務詐取財物罪偵辦；經檢方複訊，深夜約11點，吳秋齡等5名被告均無保請回。

吳秋齡2022年涉入志工餐敘採購案，會後並贈送紅酒，被檢方認為是「吃飯送酒」涉嫌賄選；但法院認為無對價期約，最後判決無罪。不過，監察院質疑挪用志工桌宴請其他賓客，涉及詐取財物，去年10月要求檢調究明。

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宜蘭檢方針對宴客部分重啟調查，約談9人釐清案情，今天有1人出國、8人到案，並在下午陸續移送5人至地檢署複訊，包括羅東鎮長吳秋齡、主任秘書蔡宜潔、時任民政課長朱昭安、民政課課員邱秀紅、主計室課員林義禮等人列被告。

羅東鎮長吳秋齡晚間約9點11分步入地檢署複訊時一臉疲憊、步態緩慢，不斷向外界說「辛苦了！」對於遭約談一天提及「是累啦！」但針對被指控涉貪部分，強調「說明清楚就好。」

經檢方複訊，吳秋齡、蔡宜潔及朱昭安、林義禮、邱秀紅等5人均無保請回。

當年志工歲末聯歡牽扯到賄選案，吳秋齡雖獲判無罪。但承辦餐敘的課長朱昭安、課員邱秀紅，卻被認為虛偽記載桌數核銷，被依刑法公務員登載不實罪嫌，判處1年2月，緩刑2年。

監察院去年通過糾正案，批評「鎮長請客，基層公務員買單又扛罪」，指羅東鎮公所辦理志工餐敘採購，第2次邀請對象並非志工團體，案經法院審認非屬公務核銷範圍，導致部分職員涉犯公文書登載不實，並認為吳秋齡、蔡宜潔等人挪用志工桌數宴請不相關賓客，疑似涉犯詐取財物，檢調據此重行偵辦。

68歲吳秋齡原是國中教師，2005年參選縣議員，20年來5度參選未嘗敗績，連當3屆議員及2屆羅東鎮長；她也捲入宜蘭縣長林姿妙免徵土徵稅貪污案件，最後查無實據簽結。

羅東鎮公所主任秘書蔡宜潔捲入挪用志工桌宴客疑涉貪案。（記者王峻祺攝）

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