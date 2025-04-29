桃園八德「介壽路公敵」噪音車抓到了 環、警查緝裁罰

桃園市八德區網路社群近日反映1輛白色噪音車，經常呼嘯而過，影響居民生活品質，桃市府環保局與警方合作追查到該車。（環保局提供）

2025/04/29 11:25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區網路社群近日反映有1輛白色噪音車，經常從介壽路呼嘯而過，特別是深夜擾人清夢，市府環保局與警方合作，獲報後24小時即追查到該車，除移送監理站進行車體變更審查，後續將依噪音管制法裁罰，最高可處3600元罰鍰，並通知限期改善，屆期未改善者將按次處罰直至符合機動車輛噪音管制標準為止。

環保局表示，本月22日獲報後，靜桃專案小組立即於相關地點位佈設AI聲音照相設備，並依民眾陳情與噪音數據分析掌握該車出沒地段與時間，在環保局與警察局通力合作下，23日環、警就在八德區大興路附近查獲該車。

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環保局長顏己喨指出，此案在接獲陳情後24小時內即查到違規的車輛，展現市府跨局處取締噪音車決不寬貸的執法決心，市府近日來不斷精進技術執法層面來提升查緝效率，並針對夜間加強熱門路段的噪音防制，嚴格執行取締查緝違規案件，以維護民眾安寧，此次能在短時間透過跨機關合作揪出噪音公敵並遏止違規行為，不僅維護環境安寧，更希望能對年輕族群產生警惕效果，減少違規改裝的歪風，也呼籲駕駛人勿任意改裝車輛或拆裝消音器，以免觸法受罰。

環保局提醒，車主任意改裝車輛或高速行駛製造噪音擾寧，除了違反噪音管制法，道路交通管理處罰條例亦有明訂罰則，拆除消音器或以其他方式造成噪音情形者，最高可處2萬4000元罰鍰，情節重大者將被吊銷駕照。

白色噪音車被桃市府環保局與警方追查到案。（環保局提供）

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