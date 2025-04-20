不滿馬路拓寬遷就樹？傅崐萁前主任毒死242棵芒果判刑6個月

有最美芒果樹花大道之稱的花蓮台9線三民路段，相關單位配合拓寬工程準備移植時卻發現芒果路樹疑遭人鑽孔下藥，已經枯萎死亡。（資料照）

2025/04/20 13:42

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惡劣！花蓮台9線逾200棵芒果路樹將移植 遭下毒枯萎

〔記者王錦義／花蓮報導〕台九線花蓮南區路段正進行拓寬，其中三民路段為保留道路兩側500多棵芒果樹，設計採「以路就樹」，但遭居民反對，立委傅崐萁2022年底召開協調會，要求工程單位重新設計；不料立委傅崐萁南區服務處主任徐永成去年3月竟聯合當地蔡姓里長等3人用農藥毒死242棵芒果樹，花蓮地方法院依犯毀損他人物品罪判處徐永成有期徒刑6月，得易科罰金。

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傅崐萁花蓮服務處回應說，徐永成去年事發後就已經離職，「與傅委員無關」。

檢警調查，去年四月初徐永成仍擔任傅崐萁南區服務處主任，與蔡姓里長、范姜姓男子等3人三月時互傳手機訊息，密謀要把539棵芒果樹全部毒死的事宜，三人在去年四月六、七日著手實行。

徐永成與蔡姓里長提供固殺草、年年春、紅星等農藥共計6桶，並準備電鑽兩支，三人在四月六、七日兩日開著小貨車沿路毒樹，起訴書中指出，由蔡姓里長、范姜男子持電鑽機對路樹樹體鑽孔後，由徐永成持農藥桶對樹體孔洞施用農藥，三人延玉里鎮台九線282公里100公尺至284公里221公尺處，毒死沿途路樹，包含芒果樹及樟樹共計242棵。

檢警獲報後去年進行調查，在現場發現農藥罐、電鑽孔等人為毒樹的證據，透過監視器畫面鎖定三人涉嫌，持拘票把徐永成等人帶回，並在查扣手機中發現三人實施犯罪對話、相關證據等，檢方認為被告三人造成樹齡20年至40年不等二百多棵樹木毀損，合計損害金額逾2000萬元，請法院從重量刑。

徐永成等三人到法院後坦承犯行，並承諾賠償工程單位損失，花蓮地方法院審理後認為被告徐永成等3人不思以合法方式處理問題，竟以下毒方式毀損路樹，法治觀念淡薄，更欠缺尊重他人財產權觀念，所為應予非難，不過念及犯後態度良好，與告訴人達成調解，依毀損他人物品罪判處徐永成六個月徒刑，蔡姓里長五個月、范姜男子四個月。

台九線玉里鎮三民段有五百多棵芒果樹，春天開始萌發花芽，5月芒果季節更開放民眾免費採，被譽為最美芒果樹花大道，數年前已故縣議員王燕美爭取保留路樹，工程單位因而規劃「以路就樹」，成4條單線道，芒果樹原位置設置分隔綠帶，再往外多一條機慢車道。但2022年11月8日立委傅崐萁應地方民眾要求重新檢討「以路就樹」，公路局因此移植芒果樹、樟樹等600多棵行道樹。

蘇花公路改善工程處第五工務段指出，三民三軒段預計今年八月完工，2022年地方居民陳情不要芒果樹、也不要以路就樹，因芒果樹會落果造成機車滑倒，以路就樹旁邊的慢車道會阻隔，導致農機無法下農田，因此傅崐萁委員召開協調會時，就針對居民陳情意見進行設計修正，目前三民三軒段設計就跟其他台九線段落一致，都是標準雙向四車道，旁邊設有機慢車道跟綠廊，種植的樹木也順應地方民情，改種光臘樹。

有最美芒果樹花大道之稱的花蓮台9線三民路段，相關單位配合拓寬工程準備移植時卻發現芒果路樹疑遭人鑽孔下藥，已經枯萎死亡。（資料照）

有最美芒果樹花大道之稱的花蓮台9線三民路段，相關單位配合拓寬工程準備移植時卻發現芒果路樹疑遭人鑽孔下藥，已經枯萎死亡。（資料照）

台九線花蓮南區路段正進行拓寬，目前三民路段接近完工，預計今年八月可完成。（記者王錦義攝）

台九線花蓮南區路段正進行拓寬，目前三民路段接近完工，預計今年八月可完成。（記者王錦義攝）

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