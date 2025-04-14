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    破紀錄！九州陳政谷拒加保至3.5億 金額超越「百億拿督」天花板

    陳政谷加保至3.5億，超越「百億拿督」天花板保金。（記者許國楨攝）

    陳政谷加保至3.5億，超越「百億拿督」天花板保金。（記者許國楨攝）

    2025/04/14 22:01

    〔記者許國楨／台中報導〕九州博弈案被檢方指控涉嫌洗錢等罪主謀的陳政谷，上月以2億元交保，台中高分院二度撤銷發回重開羈押庭，台中地院今晚裁定加保至3.5億元，陳雖當庭拒絕交保，但此次3.5億元保金，也打破同樣是台灣博弈圈重量級巨頭，也涉博弈案件莊姓「百億拿督」3億元的天花板保金紀錄。

    陳政谷上個月獲得台中地院裁定以2億元交保後，檢方上月提出抗告，台中高分院發回，台中地院裁定增加電子監控手段，檢方再次抗告，本月11日又發回中院開羈押庭，今天審理後裁定陳以3.5億元交保、限制出境、出海8月，交保期間電子監控，但陳當庭向法官表示拒絕，合議庭再行評議後，今晚6時50分裁定陳再羈押2個月，禁止通信接見。

    而此案也令人聯想到，擁有馬來西亞拿督頭銜的台中莊姓總裁，2021年遭控透過線上博弈平台」從事網路賭博與地下洗錢，金流高達594億元，當時甚至一度逃亡4個月、脫產賣車賣地，最終遭逮收押，交保金歷經三度調整，從1.2億一路飆升到3億元，創下當時台灣博弈圈史上保釋金最高紀錄。

    檢方查出，莊透過旗下12家公司招攬博弈系統供應商洗錢，資金分批匯入台灣，再以不動產交易與超跑洗錢，檢方追回2億5460萬元土地售價與13輛超跑，但莊立刻籌資贖回大部分資產，但面對指控，莊當時曾出面喊冤稱「大陸是我們管的也算犯罪？檢方有針對性！」

    然而這項「保金天花板」紀錄，如今被陳政谷打破，陳被控操作高達438億元賭資，洗錢規模龐大，今（14）日地院將保金提高至3.5億元，陳雖拒絕交保，法院最終裁定續押2個月、禁止通信接見，只是莊、陳兩人皆家底豐厚，分被指控涉洗錢594億與438億，仍引發熱議。

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