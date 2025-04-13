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    首頁　>　社會

    台中女LINE帳號遭盜 胞弟「裝潢」借50萬是假的

    太平區林女（右）突收到胞弟LINE訊息，稱住家馬桶漏水、裝潢衛浴要匯款50萬元。（讀者提供）

    太平區林女（右）突收到胞弟LINE訊息，稱住家馬桶漏水、裝潢衛浴要匯款50萬元。（讀者提供）

    2025/04/13 13:29

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市太平區40多歲的林姓女子，突收到胞弟LINE訊息，稱住家馬桶漏水、臨時要裝潢衛浴，受川普重稅影響股票被套住，拜託匯款50萬元至指定帳戶應急，林女護弟心切趕往中國信託銀行匯款，行員通報警方查出匯款受款人非林女弟弟，保住林女辛苦血汗錢。

    太平警分局今天表示，LINE帳號遭盜釣魚詐財案例增加很多，新平派出所警員鄭永欣、鄧仁樺10日下午2點多，接獲中國信託銀行行員報案，林女早上10點多手機突收到胞弟LINE訊息，稱住家臨時要裝潢修繕，股票資金被套住已無現款，馬桶一直漏水要匯50萬給「裝潢師傅」，林女拜託行員放行救急。

    行員發現受款人非林女弟弟，也不是公司行號，幾乎就是詐騙戶頭，警方也查出詐團盜取林女弟弟頭貼，傳訊借錢，當場回訊對方立即失去蹤影，再也未讀訊息，林女撥通手機給弟弟，驚覺 Line帳號遭盜用，趕緊通知親朋好友避免再有人被騙。

    林女感謝警方及行員熱心，直呼「詐騙真是無所不在」，警方告知林女弟弟，Line帳號遭盜用立即至Line軟體「其他→設定→我的帳號」，取消勾選允許自其他裝置登入，並變更密碼。

    太平警分局長沈能成表示，民眾如密碼遭歹徒變更時，請至Line公司網站，填寫「問題反應表」，經確認該帳號遭盜用，Line公司會與用戶聯繫，如有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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