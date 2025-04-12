基隆酒駕車禍釀1死！駕駛受傷 同車男子卡車內送醫不治

基隆市消防隊員將受困副駕駛座上的謝姓男子救出時已無心跳呼吸，轉送醫院急救仍傷重不治。（記者林嘉東翻攝）

2025/04/12 07:51

〔記者林嘉東／基隆報導〕23歲李姓男子今（12）天凌晨駕車行經基隆市中正區新豐街碧海擎天社區前，失控追撞前方1輛行駛中的車輛，再撞及停在路旁1輛資源回收車後側翻，四輪朝天翻覆在對向車道上；副駕駛座謝姓男子卡在車內，經消防隊員破壞車體將他救出急救後仍傷重不治；李男送醫救治則僅受輕傷，酒測值0.79，全案朝公共危險罪嫌偵辦。

基隆市消防局今天清晨4點25分獲報，基隆市中正區新豐街碧海擎天社區前有一起3車碰撞車禍，其中1輛轎車四輪朝天翻覆，有1人受困車內；消防人員趕抵時，翻覆轎車的駕駛傷勢較輕，意識清楚，副駕駛座上乘客則卡在變形車體內，消防隊員利用破壞工具花了20多分鐘將他救出時，已無心跳呼吸，轉送至衛福部基隆醫院仍傷重不治。

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警方調查，傷勢駕駛為23歲李姓男子，今天清晨4點多駕車載著30歲謝姓友人，沿著新豐街往山海關社區方向，行經碧海擎天社區前下坡路段時，失控追撞1輛行進間的轎車，再擦撞路旁1輛違停資源回收小貨車。

警方指出，李男駕駛的車子在擦撞貨車後，整輛車側翻，四輪朝天翻覆，撞擊點在車子右側車頭，所以謝男傷勢最重，送醫不治；警方等李男傷勢穩定後為他酒測，酒測值超標，全案朝公共危險罪嫌偵辦。

李姓男子今天清晨4時許，駕車行經基隆市新豐街下坡路段時，撞及路旁一輛資源回收小貨車（右）後，整輛車側翻在對向車道上，四輪朝天。（記者林嘉東翻攝）

基隆市消防隊員將受困副駕駛座上的謝姓男子救出時已無心跳呼吸，轉送醫院急救仍傷重不治。（記者林嘉東翻攝）

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