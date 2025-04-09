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    「男嬰身亡裝紙箱」棄嘉義民宅外 體重2523公克是活產

    嘉義縣布袋鎮一處廢棄民宅前的紙箱發現死嬰。（警方提供）

    嘉義縣布袋鎮一處廢棄民宅前的紙箱發現死嬰。（警方提供）

    2025/04/09 18:04

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮東宮廟附近某廢棄民宅前，4月2日被發現紙箱內有死嬰，布袋警分局組專案小組查獲22歲生母張女；嘉義地檢署今天偕同法醫解剖，男嬰體重達2523公克，是活產，無先天性異常疫病，死因尚待毒藥物鑑定及顯微鏡檢查確認；男嬰恐遭遺棄致死，張女則涉刑法294條遺棄罪第二項致人於死者，面臨無期徒刑或7年以上有期徒刑。

    檢警調查，22歲張女的先生在監服刑，2人育有1名1歲多子女，由布袋的雙親照料，張女在南部工作養家；她去年7月發現懷孕，返回老家居住，未告知家人懷孕。

    3月29日張女在家陣痛，產下男嬰，不知如何處理，將男嬰放置在廢棄民宅內，後來回頭察看，發現男嬰已無氣息，又帶回住所清洗擦拭，再放進紙箱，移到在廢棄民宅前方；4月2日被民眾發現報警。

    警方追查到張女移送法辦，她情緒不穩，檢方基於保護，向嘉義地方法院聲請羈押，法院考量張女經濟條件差，且需撫養幼女、父母，產後未滿2月，如無必要不得羈押，駁回檢方聲請。

    張女涉刑責部分，初步認定涉及違背義務遺棄致死罪，但檢方也將再調查是否適用刑法274條母殺嬰兒罪，母因不得已之事由，於生產時或甫生產後，殺其子女者，處6月以上5年以下有期徒刑。

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