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    首頁　>　社會

    餐廳女店長告誡「不要在忙的時候去抽菸」 竟遭廚師爆打

    餐廳王姓女店長規勸蔡姓廚師不要在忙碌時跑去抽菸，卻遭蔡男出拳爆打，事後提告，而王的女兒也在社群貼出事發過程影片並說明原因。 （記者陸運鋒取自社群Threads）

    餐廳王姓女店長規勸蔡姓廚師不要在忙碌時跑去抽菸，卻遭蔡男出拳爆打，事後提告，而王的女兒也在社群貼出事發過程影片並說明原因。 （記者陸運鋒取自社群Threads）

    2025/04/09 16:43

    〔記者陸運鋒／台北報導〕新北市新店某餐廳王姓女店長，因規勸蔡姓廚師不要在忙碌時跑去抽菸，卻遭蔡男出拳爆打，還被撂話恐嚇「會處理妳」，王的女兒也在社群貼出事發過程影片並說明原因，引發網友熱議。警方今表示，王女已提告，將通知蔡男到案說明。

    王女的女兒在社群Threads上傳影片並貼文指出，擔任餐廳店長的母親接收員工反映，該名廚師時常在忙碌時跑去抽菸，因此於5日當天出言規勸，但對方突然出手爆打她的母親，還恐嚇「若在這邊處理不了她，會在別的地方處理她」，雖事後已報警處理，但見自己母親被這樣欺負實在不能忍，請求幫忙廣傳。

    網友紛紛回應「請幫忙轉發這可怕的事件，暴力零容忍」、「太可惡了吧，警察快抓人」、「要是我媽被這樣打，不把他手卸掉不配當人」，「真的氣炸天，好難過喔」。

    新店警分局調查，60歲王姓女店長與24歲蔡姓廚師，雙方因店內管理問題產生口角糾紛，蔡男進而出手毆打王女頭部，造成其頸部、手腕擦挫傷，而蔡男離開時還出言恐嚇，造成王女心生畏懼。

    警方指出，王女當天下午持診斷證明書到派出所提出傷害、恐嚇等告訴，已依規定受理並開立報案證明，將進一步通知蔡男到案說明。

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