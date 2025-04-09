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    闖浴室扒內衣襲胸 名劇照師非禮女見習生 判刑1年2月

    情境照。非本案人物。（資料照）

    情境照。非本案人物。（資料照）

    2025/04/09 13:27

    〔記者張文川／台北報導〕以拍攝影視戲劇平面劇照著稱的66歲蔡姓男攝影師，前年底被一名20餘歲女見習生在臉書公開發文指控遭他「性侵未遂」，以「拿底片」為由誘她返家，在住處趁她「洗澡解酒」時強吻她背部、手解內衣揉胸；偵審期間蔡男皆否認犯案，台北地院依強制猥褻罪將蔡男判處1年2月徒刑。得上訴。

    被害女子指控，她為了感謝蔡男給她機會參與經典電影修復工作，2023年2月要送對方一條菸、並請對方吃飯答謝他，聚餐結束後蔡男以「拿底片」為由，帶他一起步行回家，一到家，蔡男以解酒為由，拿出像洋菜飲的東西希望她喝下，說服她到浴室沖熱水澡解酒，最後更闖入浴室開始對她上下其手，「感覺到背部被親吻、他一邊摸背部一邊親我的背，手開始要解我內衣釦」。

    見習生拜託蔡男不要再碰她、讓她離開，但他叫她放輕鬆、不要給自己壓力、冷靜，把她衣服拉開、扯掉內衣，揉捏她胸部和乳頭，直到她哭喊不止，蔡男才收手，她自行叫計程車逃離現場，直奔派出所報案。事後向檢警說，她在離開蔡住處時，蔡擋在門口下跪、磕頭道歉，她有偷用手機錄到他下跪的影片。

    被害人2023年12月在臉書發文揭發當日過程，稱她是當時抱持尊敬影視圈藝術工作者的心情和倫理輩份的觀念，才選擇相信對方，不希望有人和她有類似經歷，因此鼓起勇氣公開一切詳細過程，「我只是20幾歲的無名小卒，但他卻是影視圈很資深的前輩，無論是初犯還是慣犯，都令人無法接受，非常噁心，已經報警提告，也希望能夠將他繩之以法，以上，絕對屬實。」

    蔡男到案後坦承當日有聚餐，但否認性騷擾，供稱他只是建議她去沖熱水澡，見她趴在馬桶上，才從背後將她抱起，沒有猥褻之意。UBER司機證稱，女子上車後請他把車開到最近的派出所，路程上情緒不穩、一直哭；警方在女子背部採集到蔡男的DNA。

    合議庭因此認定蔡男有罪，認為蔡男有相當社會及工作經驗，影視圈發生#MeToo風暴，蔡身為從業人員不可能不知，卻以被害人對他的信任，無視其聲嘶力竭哭求而強制猥褻，犯後推諉卸責，不曾正視自身犯行造成的傷害，也未對被害表達過歉意或尋求和解，量處1年2月徒刑。

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