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    性騷擾近20名女學生 高雄某科大狼師被起訴求處重刑

    高雄市某科大一名資深男教授被控性騷近20名女學生，橋頭地檢署偵結起訴。（情境照）

    高雄市某科大一名資深男教授被控性騷近20名女學生，橋頭地檢署偵結起訴。（情境照）

    2025/04/09 12:14

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市某科大一名資深男教授被控性騷擾近20名女學生，橋頭地檢署分案偵辦近日偵結，因部份被害人已畢業不願出面作證，檢方依4名被害人共8 次犯行起訴，檢方直指該師行為在校內人盡皆知，嚴重敗壞師德，迄今矢口否認犯行且飾詞狡辯、建請法院從重量刑。

    涉及性騷擾的教授是該校併校前就在其中一校任教的資深教授，吹哨者受害女學生在網路所述，她從大一至大三不斷被這名教授騷擾，包括摸頭、摸手、摟肩、摟腰、有意無意摸屁股、假意拍肩實際碰胸部等。女同學將此事在社群平台Dcard上寫出來後，後續收到其他同學，甚至最遠可以追溯到前7屆的學長姐回應也曾有類似遭遇。

    橋頭地檢署今年1月獲此情資，指派主任檢察官鄭子薇、檢察官洪若純指偵辦，今年1 月24 日對該名男師聲請羈押並限制出境、出海，法院裁定交保5萬元，經密集清查被害人及訊問相關證人後，今年4月初提起公訴。

    檢方查出，被害人數高達近20人，但部分被害人因已逾告訴期限，獲不起訴處分，部分被害人因已畢業不願出面作證，故起訴被告騷擾4名被害人共8次犯行。

    該師犯行包括，利用權勢猥褻，藉故要求女學生至其研究室，正面雙手環抱緊貼身體、從背後自脖子上方環抱，並抓住女學生胸部緊貼身體、撫摸女學生頭部、搓揉臉頰，自背後環抱並用下巴磨蹭女學生，共4次。

    以及利用權勢性騷擾，其在該校廣場、教室等場所，對女學生搭肩及撫摸背部、頭部、臀部、臉部、肩膀、腰部等部位，被害女學生均有選修其開設之課程，均因其教師身分而不敢反抗。

    該校校評會已決議「涉案教師暫時停聘」，且停聘、解聘、不續聘期間，「不得受理其退休或資遣案之申請」，重申若調查屬實，學校必定嚴懲，絕不寬貸。

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