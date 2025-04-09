基隆市公車漏油 2騎士摔傷

基隆市義一路與信二路的路面都是油漬，環保局人員以木屑除油。（記者盧賢秀攝）

2025/04/09 11:04

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市今天上午7點左右，1輛低底盤公車經過義一路富狗橋時，底盤不慎撞到橋面導致漏油，從義一路一直到信二路基隆女中約2公里都是有油漬，先後2名騎士摔車。

據指出，今天上午7點左右義一路台灣銀行基隆分行的路面有大量油漬，從義一路右轉到信二路，一直到基隆女中附近還有油漬，當時正是上班的尖峰時段，不少機車紛紛閃避，有多輛機車差點滑倒，員警接獲報案趕至現場維持交通，據指出先義一信二路口先後有2輛機車摔車，1名女騎土送醫。

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基隆市環保局清潔隊人員趕到現場，先鋪木屑吸油止滑、除油，從信一路開始沿路都有油漬，避免更多機車騎士滑倒。

市府公車處長鄭永陽表示，據查這輛公車是從七堵百福到基隆女中的學生專車，早上行經富狗橋時，底盤好像有撞到拱橋的橋面，可能因此造成漏油。公車處請環保局協助到各個點清除油漬。如有因油漬造成汽機車損害、民眾受傷會立即啟用保險機制，可向公車處反映處理。

鄭永陽說，之前也有發生過相同情況，可能因為公車行駛角度及載客數多時，底盤過低擦撞路面，有告知司機在經過各個橋面時多加小心，避免底盤破損造成油料溢出情況。

基隆市義一路與信二路的路面都是油漬，環保局人員以木屑除油。（記者盧賢秀攝）

基隆市義一路與信二路的路面都是油漬，環保局人員以木屑除油。（記者盧賢秀攝）

基隆市公車漏油環保局人員以木屑除油。（民眾提供）

基隆市公車疑似撞到底盤漏油。（記者盧賢秀翻攝）

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