「酒駕醉不行！」 警送超狂小風扇 歡唱OL搶著拿

小風扇一轉動就會出現「酒駕醉不行、行人安全行」的字樣。（警方提供）

2025/04/07 16:59

〔記者許國楨／台中報導〕「這風扇會發光還有字耶，好酷！」台中市第一分局最近宣導酒駕防制的創意玩很大，竟推出一款LED發光小風扇，只見風扇一轉動，就會出現「酒駕醉不行、行人安全行」的字樣，期間有正在KTV唱歌的OL，拿到這款小風扇直呼有趣，讓原本嚴肅的宣導也能變得更加親民且有效。

第一分局今天說，今年截至目前已查獲150件酒駕，其中41件觸犯公共危險罪，直接送辦，展現酒駕「零容忍」的決心，為讓更多人正視酒駕風險，警方近期也走入轄內餐廳、KTV等易飲酒熱點場所，向民眾宣導酒後駕車的嚴重後果，並呼籲業者營業場所張貼「酒後不開車」、「代客叫計程車」等標示，協助提醒顧客酒後選擇安全返家方式。

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此外，警方也運用創意方式加強宣導，特別製作運轉時可顯示「酒駕醉不行、行人安全行」字樣的LED小風扇，時刻提醒民眾與身邊親友，千萬不可酒後駕車，期間在KTV宣導現場，一群下班後相約歡唱的OL，對這項創意宣導表示讚賞，拿到警方發送的小風扇更是驚喜連連，直呼「太有趣了！我要拿去提醒正在喝酒的同事」。

此外，也有曾因酒駕遭警方舉發的民眾坦言，「自己被開單後才深刻體會酒駕的代價，現在換我來提醒朋友，千萬不要以身試法。」警方強調，酒駕不僅可能面臨高額罰則與刑責，更可能造成無法挽回的憾事，呼籲民眾切勿心存僥倖。

第一分局長尤啓南表示，今年度統計顯示，酒駕肇事致人受傷人數為15人，較去年同期的17人減少2人（下降11.8%），雖數據略有下降，但每一起酒駕案件，警方都高度重視，將持續透過執法與宣導雙管齊下，強化酒駕防制工作。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方到KTV宣導，一群OL對這項創意宣導表示讚賞。（警方提供）

警方到餐廳酒駕防制宣導。（警方提供）

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