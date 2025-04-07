男子搭便車與女車主搞了2小時 被告性侵下場曝光

朱男搭便車，與A女發生性交，被判3年10月徒刑，民事部分應賠40萬元給A女。（資料照）

2025/04/07 15:24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣A女與朱男在超商邂逅，朱男希望搭A女的便車，下車時卻要求對方陪睡1天，A女不從，2人在車內搞了2小時，警方才到場。事後A女控朱男性侵，朱男堅稱合意性交，沒有性侵，但仍被依妨害性自主罪起訴。該案經彰化地院審理，認定被告確有強制性交之犯行，判處3年10月徒刑，民事部分應賠40萬元給A女。

該案最大的爭議點是，A女為駕駛，隨時可逃跑，2人卻在車內相處2個小時，期間A女沒有親自打電話報警，卻叫室友打，另外，朱男在車內性侵A女2小時，A女全身沒有受傷，下體也沒有採集到對方的精液，警方在車內也沒有找到沾有精液的衛生紙。

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此案發生在前年11月深夜2點，2人在鹿港一間超商邂逅，朱男藉故上前攀談，後來要求A女讓他搭個便車，車子開約5分鐘後在路邊停靠，朱男拒絕下車，反要求A女陪睡1天，A女不從，朱男強行以身體將A女壓制於駕駛座，並親吻其頸部，同時伸手進衣內撫摸A女胸部，且不顧A女之反對及奮力抵抗，以一隻手抓住及控制A女雙手、另一隻手則褪去下身內外褲，並脫去自己褲子；期間A女曾設法爬至本案車輛後座處以圖逃脫，但朱男見狀仍跟隨至後座，並於該處以身體壓制A女使其無法離去，以此方式對A女為強制性交行為1次。

朱男坦承2人有發生性行為，但是合意性交，他上車後先打手機電玩，A女靠過來，主動摸他的下體，他徵得對方同意，才發生性關係。他質疑，何以A女驗傷診斷書只顯示有處女膜陳舊性撕裂傷外，身體別無其他外傷，這有違強制性交之常情。而警方在車內有撿到衛生紙卻未能驗出他的DNA。

承審的法官表示，被告以身體壓制A女及抓住其雙手之方式進行性交行為，且A女於過程中多次設法將被告推開，且已表達不願意與被告發生性行為之意思，因此無論被告對A女所施加之暴力行為在強度上是否足以致傷，或者A女是否因此處於不能抗拒之程度，被告所為仍屬刑法第221條所指違反其意願而以強暴之方法所為之強制性交行為無誤。因此判處有期徒刑3年10月。另被害人向朱男提出50萬元的賠償，考量犯罪情節及被告的經濟能力應以40萬元為宜。

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