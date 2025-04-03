寒冬獨將酒後老人留車內 小黃司機過失致死判刑

寒冬一月獨將酒後老人留車內，小黃司機過失致死判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/04/03 18:33

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹鄭姓計程車司機找莊姓男子喝酒後，將莊男獨自留在後座，自己去打麻將，隔天晚間莊男被發現因姿勢性窒息，酒精中毒、呼吸衰竭而死在車內。新竹地院認為在寒冬低溫的一月，鄭男竟未對車內的莊男有任何救助舉動，依過失致死罪將鄭男判刑8月。

法官調查，110年1月18日晚間鄭男邀莊男到竹市住處聚會飲酒，喝多的莊男呈現重度酩酊狀態（死後血液酒精濃度為每公升1.45毫克），茫然自失，步行困難，因鄭男欲前往他處打牌，遂讓酒醉的莊男進入莊男的計程車後座，並開著計程車前往竹縣一處麻將場。

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鄭男明知莊男處於酒醉狀態，無法正常自理，而二人共處於計程車內，除鄭男外無人得以即時知悉莊男酒精過量，鄭男未因而妥善照顧莊男而下車打牌，獨留莊男1人在計程車後座，致莊男因酒醉後無力自理，趴臥於後座腳踏墊上。

當晚鄭男友人開計程車搭載鄭男回家，當時鄭男坐在駕駛座後方，且有踏到莊男的腳，竟仍未對趴臥在後座腳踏墊上的莊男加以救助，任由友人將計程車停放在路旁，直到隔天晚間6點多莊男才被發現因姿勢性窒息，酒精中毒、呼吸衰竭而死在車內。

法官認為，鄭男在莊男高度酩酊狀態情形下，猶須人攙扶才能走動，此際一般人當能預見莊男飲用大量酒精飲品會導致身體難以平衡，無法起身，卻獨留被害人於空氣不流通之車體內，極易造成仍無自救力之被害人呼吸窘迫的危險，鄭男自應採取其他防免措施之行為義務，並於知悉被害人已陷入嚴重酒醉狀態而需人照料，且有酒醉後趴臥在腳踏墊上之情況，有可能會有生命危險之際，仍未加以注意照顧，最後莊男趴臥在狹窄的計程車後座腳踏墊上，起身困難，因身體姿勢導致姿勢性窒息及酒精中毒而死亡結果，鄭男當負有防止被害人死亡結果發生之義務。

法官審酌鄭男本應注意莊男為老年人，有高血壓及心臟病史，案發時為寒冬低溫的1月，酒後於計程車內密閉空間，有損及生命的可能，詎竟疏於注意為任何防免措施，為打牌不惜獨留被害人於密閉之狹小空間，於打牌完畢返家時，亦未再詳細檢視被害人是否仍在計程車內，並自行離去，遲至近24小時，始發現被害人仍趴臥在計程車後座腳踏墊上，未為任何救助，造成被害人死亡，事後未與家屬達成民事上和解，且犯罪後否認犯行，最後依過失致死罪判刑8月。

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