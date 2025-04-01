高雄小黃酒駕閃車擦撞高速公路便道邊坡 乘客受驚

高雄小黃酒駕閃車擦撞高速公路便道方山坡乘客倒楣受傷。（民眾提供）

2025/04/01 08:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄鍾姓計程車司機（59歲）今（1）日清晨5時許，搭載一名乘客至中正高速公路西側下閘道，欲往西側便道行駛，不慎與62歲陳姓女子駕駛的轎車擦撞，計程車失控擦撞邊坡，鍾男及乘客輕微擦傷未送醫，陳女幸無受傷，鍾男酒測超過標準。

苓雅警分局於今晨5時4分許接獲車禍通報，需要警方趕往協助，警方派員到場，經瞭解，鍾姓男子（59歲）駕駛駛程車小，後座載1名乘客，由中正高速公路西側下閘道，欲往西側便道行駛；陳姓女子（62歲）駕駛自小客車，由中正高速西側便道北向南行駛，準備上閘道，2車在閘道口發生碰撞致肇事。

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鍾男及乘客輕微擦傷未送醫，陳女無受傷，鍾男酒測值超標，警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為雙方變換車道未保持安全距離，詳細肇事原因及責任仍待送交通大隊分析研判。

鍾男詢後依公共危險罪移送高雄地檢偵辦，另依違反道路交通管理處罰條例第35條第1項第1款，汽車駕駛人駕駛汽車經測試檢定酒精濃度超過規定標準，處3萬元以上12萬元以下罰鍰開單舉發，及同條第9項，吊扣該車牌照2年。

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