高雄2男到台中搶銀樓被逮收押 跨縣市犯案動機超瞎

兩名銀樓搶匪台中得手後逃回南部老巢，結果不到24小時就被抓。（資料照）

2025/03/30 22:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市梧棲區27日下午發生銀樓搶案，兩名年輕男子搶走價值20萬元的金項鍊後火速南逃，只是為何遠自高雄到台中犯案，據透露，因兩人誤信網友在社群的「又是台中？」瘋狂討論，以為台中警察很忙，作案成功率高，沒想到短短24小時內，就在老巢被警方一鍋端還被羈押，超瞎犯案動機令人哭笑不得。

22歲戴姓男子與27歲涂姓男子，當天下午假裝選購金飾，趁店家開門時立刻奪門而出，開車逃逸倒退時還撞上追趕的70歲王姓老闆娘，導致她頭部、背部多處擦傷，所幸無生命危險，兩人犯案後立刻駕車逃往高雄，還天真以為能夠順利躲避警方追緝。

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只是誇張的是，這兩名住南部搶匪為何特地到台中犯案？經查，竟然是因為「網友都在討論台中事情很多，警察一定很忙」才選擇北上隨機下手，兩嫌供稱，因網路上常有人說台中是「各種社會案件發生地」當真，也不清楚台中到底什麼事很多，直覺以為來台中作案比較容易成功，殊不知台中警方手腳超快，根本不給他們喘息機會。

警方透過監視器一路追蹤，最終在高雄市苓雅區某大樓內逮捕兩嫌，現場找回作案衣物以及剩下的13萬元贓款，原本以為台中警察很忙的兩人，沒想到警方的動作比他們還快，從犯案到被押回警局不到24小時就被打臉，案經警方移送法辦，檢方複訊後也聲押兩嫌獲准。

「這兩個是真的信了『又是台中』這句話嗎？」、「警察不是很忙，而是很快XD」、「他們選錯地點了吧」、「這種腦袋難怪很快被抓」、「迷信網路結果GG，超經典！」有員警私下說，這兩名搶匪這下真的要好好反省，畢竟光是因為網路迷因就決定犯罪地點，這腦迴路真的太神奇了。

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