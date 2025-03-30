嘉義山區連數起健行登山迷途！ 老翁脫隊幸尋獲 女童由警消背下山

84歲黃姓男子在阿里山鄉頂湖茶園步道健行迷途，靠電線桿定位即時尋獲。（竹崎警分局提供）

2025/03/30 13:49

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣山區連日發生數起健行或登山迷途事件，84歲男子在阿里山鄉頂湖茶園步道健行時脫隊，緊急救助，警、消靈機一動，靠電桿編號定位即刻尋獲；另有一行3人到雲林縣古坑鄉石壁山登山，卻走到嘉義縣阿里山鄉境迷路，嘉義縣警、消繞道雲林縣嘉南雲峰登山口進入搜尋及時尋獲，不過其中4歲女童體力不支，由警、消輪流背負下山。

嘉義縣警察局竹崎警分局樂野中和聯合所於3月27日下午兩點接獲119通報，指電桿定位石棹4-8號有迷失老人，所長陳俊合立即派遣警力前往報案處所附近搜尋。

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據了解，報案人搭乘遊覽車到頂湖參加建行時，獨自從頂湖往茶園林道行走，不知道目前位置在何處，迷失方向，警方依報案人所提供電力桿號碼，立即致電至台電公司奮起湖服務所詢問該電桿位置，並通報線上警網至現場找尋，隨即於焙仔桶林道2.5公里附近路邊發現報案的當事人84歲黃姓男子，由警方協助其至頂湖停車場搭乘遊覽車下山。

嘉義縣警察局3月29日下午4點31分接獲通報，指一行3人（1男、2女）從九芎神木停車場往石壁山山角點登山，經過三角點返程時迷路，目前缺水，經確認其所在位置在阿里山豐山村，但需由雲林縣嘉南雲峰登山口始得進入搜尋，立即派遣竹崎警分局太和來吉聯合所員警協同消防隊員前往搜救，終在石壁山往豐山村方向約0.5公里處尋獲3位走失民眾。

其中林姓女童體力不支，須由警、消以攙扶或背負協助下山，於晚6點30分平安抵達登山口，民眾不需就醫自行駕車離開。

一行3人雲林縣石壁登山迷途至嘉義縣境，太和來吉所員警背負4歲女童下山。（竹崎警分局提供）

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