男子單攻花蓮中級山砂婆礑山迷路 警消今晨護送下山

花蓮徐姓男子單攻沙婆礑山迷路，搜救人員夜間爬中級山搜救，克服地形障礙。（花蓮縣消防局提供）

2025/03/28 13:08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮徐姓男子昨天單攻花蓮市郊中級山砂婆礑山，但傍晚6點天黑迷途，找不到下山的路，向花蓮縣消防局求援，然救難人員因夜間攀登還要越過繞過峭壁等困難地形，至今天凌晨1點多才接觸到徐姓男子，在凌晨2點多將男子帶下山。

花蓮縣消防局表示，昨天傍晚6點左右接獲徐姓男子的留守人報案，表示徐男昨預計一天來回單攻砂婆礑山，本來傍晚就會下山卻迷路，徐男最後傳送回報座標時，手機電量剩50%，飲用水也喝完，請求救援。

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包括花蓮市自強、北埔消防分隊共派遣6名搜救人員，立即上山夜間搜救，然因夜間攀登加上部分區域路跡不明，救援人員不斷透過通聯及定位確認待救者的所在地點，途中經過峭壁區還需繞道，終於在今天凌晨1點多接觸到徐男，徐姓男子狀況無大礙，搜救人員則提供飲水及補給食物，護送男子在今晨2點下山，徐男自行返家，整個搜救過程有8小時。

花蓮縣消防局提醒民眾，登山前務必做好充足準備，確認自身體能狀況，攜帶足夠的水、糧食、保暖衣物及導航設備，並與親友保持聯繫，切勿獨自登山，以避免意外發生。如遇緊急狀況，應盡速尋求協助，並保持冷靜、原地等待救援，切勿貿然移動，以確保自身安全。

花蓮徐姓男子單攻沙婆礑山，花蓮消防局昨晚派出6人搜救，摸黑上攀7小時接觸到徐男，將男子帶下山。（花蓮縣消防局提供）

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