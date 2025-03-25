「網戀」陷入愛情詐騙昏頭 南紡購物中心保全機警阻詐

南市治安會報，表揚2月份阻詐有功機關與人員。（台南市府提供）

2025/03/25 23:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市今（25日）治安會報，2月份金融及超商成功阻詐132件，攔阻詐騙款項逾9936萬餘元，有功人員公177位並開表揚。其中有1件「愛情詐騙」陷阱，南紡購物中心保全機警發現阻詐，避免受害人荷包失血。

南紡購物中心保全陳姓經理等人，發現某民眾著急尋找ATM提款機，直覺該民眾疑似遭詐騙，立即通報員警到場，經共同關懷詢問得知，該民眾網路上認識美國軍官並與其「網戀」，當時，假軍官以急需用錢，要其轉帳匯款10萬元，幸好警方與賣場業者協力攔阻，保住民眾錢財。

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台南市長黃偉哲表示，2月份詐欺件數比起1月份大幅度下降24.1%，優於全國17.9%，證明「打詐台南隊」在打詐、阻詐及識詐等方面，收到良好的成果。

南市警察局分析指出，2月份詐欺受理件數816件，較上月1075件減少259件。高發詐欺案類前3名分別是，假投資占17.61%、解除分期付款（騙賣家）占11.11%、假網拍占10.17%。

被害人年齡層，比例最高為24歲至49歲占57.50%；被害人職業，則以學生族群占15.95%最多。若以行政區域比較，受理數以永康區138件最多，次依序為安南區86件、北區63件。

今日受獎績優金融機構、賣場業者有元大銀行開元分行、京城銀行營業部、彰化銀行西台南分行、中國信託銀行台南分行、中國信託銀行永康分行、中華郵政台南成功路郵局、中國信託銀行西台南分行、中國信託銀行中台南分行、南紡購物中心保全部。

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