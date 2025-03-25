恐嚇導演楊力州遭「等著被處理」小黃運將抓到了

金馬獎最佳紀錄片導演楊力州（見圖）發起拍攝挺罷免影片，計程車司機許姓男子留言恐嚇「等著被處理！」（資料照）

2025/03/25 20:06

〔記者陸運鋒／台北報導〕金馬獎最佳紀錄片導演楊力州發起「Taiwan Action影片計畫」，上百名影劇圈人士響應投入罷免行動，但計畫的社群帳號遭惡意檢舉停權，楊力州的社群更被留言恐嚇「等著被處理！」他到新北市新店警分局報案，警方今天（25日）將留言的計程車司機許姓男子拘提到案，他指稱，楊力州身為公眾人物，不應該用這種方式罷免立委。

上百名影視工作者製作影片挺罷免，首支影片「倒垃圾」月13日推出，呼籲民眾積極參與罷免行動，而計畫發起人之一的楊力州，臉書15日遭留言「你也等著被處理！」等語，楊力州報案，強調「堅持站在原來的位置上，不要後退」。

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新店警分局說，接獲報案製作筆錄後展開偵查，鎖定帳號IP比對，發現職業計程車駕駛許姓男子涉有重嫌，專案小組警方今天上午持拘票到新北市三重區重陽路一帶，將正在閒晃的許嫌拘提到案。

警詢時，許男坦承在社群傳私訊楊力州表達不滿，他認為，楊力州身為公眾人物，又是導演，不應該用言語或是拍影片等方式來進行罷免立委的行為；警方詢後依恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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