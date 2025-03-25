為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    恐嚇導演楊力州遭「等著被處理」小黃運將抓到了

    金馬獎最佳紀錄片導演楊力州（見圖）發起拍攝挺罷免影片，計程車司機許姓男子留言恐嚇「等著被處理！」（資料照）

    金馬獎最佳紀錄片導演楊力州（見圖）發起拍攝挺罷免影片，計程車司機許姓男子留言恐嚇「等著被處理！」（資料照）

    2025/03/25 20:06

    〔記者陸運鋒／台北報導〕金馬獎最佳紀錄片導演楊力州發起「Taiwan Action影片計畫」，上百名影劇圈人士響應投入罷免行動，但計畫的社群帳號遭惡意檢舉停權，楊力州的社群更被留言恐嚇「等著被處理！」他到新北市新店警分局報案，警方今天（25日）將留言的計程車司機許姓男子拘提到案，他指稱，楊力州身為公眾人物，不應該用這種方式罷免立委。

    上百名影視工作者製作影片挺罷免，首支影片「倒垃圾」月13日推出，呼籲民眾積極參與罷免行動，而計畫發起人之一的楊力州，臉書15日遭留言「你也等著被處理！」等語，楊力州報案，強調「堅持站在原來的位置上，不要後退」。

    新店警分局說，接獲報案製作筆錄後展開偵查，鎖定帳號IP比對，發現職業計程車駕駛許姓男子涉有重嫌，專案小組警方今天上午持拘票到新北市三重區重陽路一帶，將正在閒晃的許嫌拘提到案。

    警詢時，許男坦承在社群傳私訊楊力州表達不滿，他認為，楊力州身為公眾人物，又是導演，不應該用言語或是拍影片等方式來進行罷免立委的行為；警方詢後依恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播