AMD、台積電進駐將讓人口成長 台南新建沙崙派出所動土

台南市政府新建歸仁警分局沙崙派出所，熱鬧動土。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/25 12:37

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁高鐵站周邊的沙崙智慧綠能科學城持續擴展，AMD已設置研發中心，外傳台積電將進駐，加上規劃的醫療園區，預期當地人口會迅速成長，市府警察局斥資逾9400萬元新建派出所，以因應未來的治安需求，今天熱鬧動土。

歸仁警分局沙崙派出所在高鐵大道與高鐵六路口，為地上3層鋼筋混凝土結構，總樓地板面積1604.79平方公尺，採最高的「鑽石級」綠建築標章方式設計，外觀造型凸顯守護的意象，並以白色系代表公正、公平、公開，工期500個日曆天，預定明年8月完成。

請繼續往下閱讀...

動土典禮由市長黃偉哲主持，警察局長林國清、歸仁分局長廖水池、台南監獄典獄長莊能杰，以及議員杜素吟、郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇等都到場，地方鄉親也出席觀禮，共同見證治安建設的重要里程碑。

黃偉哲表示，歸仁沙崙因智慧綠能科學城、高鐵站特定區的重大建設，逐漸發展，吸引國內、外大廠投資，已成為台灣AI與半導體等產業的重要核心，隨著人口聚集，地方治安與交通管理等需求也相對提升，派出所的建置刻不容緩，以提供更完善的警政服務。

黃偉哲提到，行政院已於去年5月拍板於沙崙地區設立國內第一座「AI產業專區」，加上台積電、聯電、 AMD等大廠的進駐，未來將帶來更多高科技人才與商業活動，當地發展願景可期。

黃偉哲說，沙崙地區的都市生活機能已相當完備，包含三井OUTLET、會展中心、學校、醫院等，加上相關大樓建案的完工，人口迅速增加，未來沙崙派出所啟用後，可與高鐵站警合作，攜手維護治安。

黃偉哲強調，市府將持續關注沙崙的發展需求，確保當地的安全與秩序，讓科技產業、社區生活都能夠同步繁榮。

目前市警局的規劃，沙崙派出所完工後，可進駐35名警力，鄰近長榮路的大潭所也將併入，原址則提供交通分隊辦公使用，希望透過警政服務升級，為居民、企業打造更安全的生活與工作環境。

台南市政府新建歸仁警分局沙崙派出所，熱鬧動土。（記者吳俊鋒攝）

台南市政府新建歸仁警分局沙崙派出所，預計明年8月完工。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法