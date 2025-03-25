利用身心障礙村民誣告對手買票，入獄再賠60萬。（記者蔡彰盛攝）

2025/03/25 08:47

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣夏姓男子2022年競選湖口鄉的村長時，為求勝選竟找患有輕度智障的徐姓村民，向新竹市刑大告發對手連男與劉男向徐以500元買票，案經查不起訴，連與劉認為夏男誣告，導致2人身心受折磨，請求賠償2人各300萬精神慰撫金，新竹地方法院判各賠30萬。

判決書指出，夏男與連姓男子同為2022年度地方公職人員選舉新竹縣湖口鄉的村長參選人，夏男明知連與劉向徐姓村長以500元之代價買票一事並非事實，竟利用患有輕度智障徐姓村民於同年11月19日，由夏男帶同徐男到新竹市刑大檢舉買票，全案偵查後不起訴處分確定。夏男誣告罪部分遭判有期徒刑10月定讞。

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連、劉2人認為夏男誣告行為已侵害其名譽權、信用權，又因被告之誣告行為導致2人遭受鄰里之間非議與質疑，因此陷入自我懷疑、惶惶不安之心理折磨而迄今仍無法平復，且2人耗費大量時間、勞力、心力面對偵查機關之偵查訊問，心情煎熬精神損害，要夏男賠償2人精神慰撫金各300萬元。

夏男則表示，誣告行為人是徐姓村民，並不是他，原告不應要求他賠償，且否認有故意誣告原告2人的事實，且他並未對外散布，知悉者甚少，對原告名譽信用之影響甚微，原告也未實際舉證有何損害，請求的慰撫金金額也顯然過高。

法官審理後認為，全案雖未廣布於社會，然已使第3人知悉該情事，足使原告2人於社會上對其品德之客觀評價遭受貶損，其原所建立之聲望必有減損，可認已侵害原告2人之名譽權，並使其受有相當精神上痛苦，判夏男應給付精神慰撫金與連、劉各30萬元。

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