清明前又傳「火烤祖先」 屏東消防局：若逮到「放火罪」送辦

屏東這個月的公墓火警頻傳。（屏東縣消防局提供）

2025/03/24 21:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕清明將屆，屏東各鄉鎮卻頻傳公墓火警，這不到1個月間全縣發生106起公墓火警，消防員是疲於奔命，消防局強調，公墓火災風險甚鉅，相關案件皆會通知警方，若逮獲行為人，將以「放火罪」移送法辦。

據消防局統計，3月已出動127車次254人次的消防人員前往救災，其中以內埔鄉26件、恆春鎮19件及萬巒鄉12件為最多，屏東縣消防局指出，今年相較去年同期的公墓火警數量已明顯減少，但是公墓火警風險甚鉅，目標仍是持續減低。日均至少1件的內埔鄉，鄉內內埔、龍泉分隊們頻繁出勤，內埔分隊表示，案件大多都集中在週末六、日兩天，常常才到公墓宣導完或是撲滅火勢回分隊沒多久，就接獲又有公墓火警的通報，必須立刻再著裝出勤，弟兄姐妹們疲於奔命。

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加上萬巒鄉12件火警，相鄰兩個客家鄉總和已超過今年全縣的3分之1，這無法排除客家鄉親在農曆二月初二土地公生日後甚至元宵節後就會返鄉掃墓的「掛紙」習俗有關，不少後人因為當時墳墓週遭耳目較少，有的是不慎點燃雜草，有的則是貪圖方便「火烤祖墳」除草，三天兩頭就見公墓冒火光引來居民不滿，批評此舉不僅可能危及其它掃墓的民眾，還會造成空氣污染，最重要的是對祖先極不尊重。

屏東曾於2023年清明節前於恆春鎮發生消防員為撲救公墓火警，遭水箱車輾壓殉職事件，後續佳冬鄉也傳出有民眾掃墓時，遭公墓的不明火災燒死案例，當年屏東縣政府除加強宣導外，更針對掃墓放任大火焚燒的者施以鐵碗，只要被抓到一律用放火罪送辦。

內埔鄉公所表示，鄉內公墓共有15處，佔地接近100公頃，這幾年起堀後空餘墓穴變多，雜草易生還可能遭丟棄垃圾，成為火勢延燒中繼點，鄉公所除備有機動水車外，更透過固定提早舉辦的法會不斷宣導千萬不要放火燒草。

屏東縣消防局指出，縣內近期公墓雜草火警頻傳，因墓地內雜草乾燥、風大因素，一旦有火星就可能引燃，將危及生命安全及財產損失，提醒民眾「4不2記得」口訣，即不任意燒雜草、不隨意丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不隨意放鞕炮及記得滅餘燼、記得收垃圾等原則。

不過，同為客家鄉的竹田今年則未傳出公墓火警，竹田鄉公所指出，公墓火警影響甚大，除結合志工巡守，並對鄉親耳提面命，事前全面進行通聯道路除草，公墓巡守員也非常盡責巡查，並隨身攜帶滅火器以備不時之需，目前道教法會已在3月22日舉辦，後續掃墓人潮應會減少，盼能持續「清零」。

屏東這個月的公墓火警頻傳。（屏東縣消防局提供）

竹田鄉公所於主要聯通道路進行除草。（記者陳彥廷攝）

竹田鄉公所於主要聯通道路進行除草。（記者陳彥廷攝）

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