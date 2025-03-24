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    首頁　>　社會

    幼女罕病夫失業！少婦坐困公園湖畔 警偕善心人接力送暖

    警方希藉此為這個困頓的家庭帶來一絲希望與溫暖。（圖由警方提供）

    警方希藉此為這個困頓的家庭帶來一絲希望與溫暖。（圖由警方提供）

    2025/03/24 10:00

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局台中公園派出所員警，上週五發現30歲許姓女子獨自坐在湖畔，神情憂鬱，關心後得知許女因2歲女兒罹患罕病，丈夫又突然失業導致經濟困頓無助，員警主動伸出援手，積極轉介社會資源，並攜手民間團體捐款捐物，希助其一家度過難關。

    據了解，許女獨自坐在台中公園的日月湖畔，神情憂鬱，目光呆滯地望向水面，彷彿整個世界都與她無關，這一幕，恰巧被巡經的公園派出所員警發現，他們走上前輕聲關心：「小姐，妳還好嗎？」短短一句話，讓壓抑已久的情緒瞬間潰堤，許女忍不住紅了眼眶，哽咽地說出自己的故事。

    原來她的2歲女兒因早產接受手術，術後罹患腦性麻痺，還伴隨慢性呼吸衰竭，必須24小時依賴呼吸器維生，生活無法自理，家裡原本就因醫療費用負擔沉重，丈夫近期又突然被資遣更是雪上加霜，失去了經濟來源，僅靠孩子的身障補助勉強度日，長期的壓力與無助讓她幾近崩潰。

    了解情況後，所長吳政和所長與警員何亞威立即行動，聯繫西區公所申請急難紓困，並協助向萬海慈善基金會提出救助申請，還主動聯繫大雅郭王會行善團伸援，在陳會長號召下，會員們踴躍捐款捐物，昨由員警偕同警察志工到許家致贈善款與補品，為這個困頓的家庭帶來一絲希望與溫暖。

    第二分局長鍾承志表示：「警察不僅是維護治安的守護者，更是社會關懷的第一線，這場愛心接力讓社會看見守望相助的力量，只要每個人都願意伸出援手，就能為困境中的家庭帶來希望，點亮更多生命的曙光。

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