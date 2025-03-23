女參加祭改雙腿遭鞭炮炸傷又流產 宮廟人員判賠99萬餘

苗栗地方法院審理，判張、吳2人應連帶賠償邱女99萬9246元。 （資料照）

2025/03/23 19:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕邱姓女子於到苗栗縣三義鄉一間宮廟參加祭改，她依張姓廟方人員指示將雙腳跨在鞭炮上方，再由另一名吳姓廟方人員點燃鞭炮，導致邱女雙腳嚴重燒燙傷，剛懷孕不久的胎兒也隨後流產。邱女怒告張、吳2人，求償醫藥費、精神撫慰金等共174萬餘元。苗栗地方法院審理，判張、吳2人應連帶賠償99萬9246元。

判決指出，邱女於2023年2月19日下午，受張姓宮廟人員邀請，到廟前參加祭改儀式，邱女並按指示脫掉鞋襪，雙腳張開跨在鞭炮兩側，由另一名吳姓工作人員點燃鞭炮進行祭改。

請繼續往下閱讀...

但邱女的雙腳被引燃的鞭炮炸得嚴重燒燙傷，緊急送醫救治，雙腳有2至3度燒傷、佔體表面積30%。邱女雖進行清創手術，又剃光頭髮，用頭皮進行植皮手術等治療，至今仍無法痊癒。

邱女對張、吳提告，並主張傷勢也造成她流產，向2人求償住院、醫藥費、工作收入損失及加上精神撫慰金，共求償174萬餘元。張、吳2人對邱女的主張不爭執，但認為精神撫慰金的部分求償過高。

法官審理，判張、吳應賠償邱女住院費、生活上因此案增加的費用、3個月工作損失收入共54萬餘元。精神撫慰金的部分，法官衡量邱女因傷勢長期就診、精神上相當痛苦，並審酌邱女在整形外科擔任護理師，月收約8萬7千餘元，張、吳各在工廠、回收業任職，月薪皆約2萬7千元，判2人應賠償邱女精神撫慰金45萬元，共需連帶賠償邱女99萬9246元。全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法