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    首頁　>　社會

    逆向違停心虛自爆 車藏500克K他命+喪屍菸彈慘了

    警方盤查逆向違停怠速的轎車，並要求鄭男下車受檢。（警方提供）

    警方盤查逆向違停怠速的轎車，並要求鄭男下車受檢。（警方提供）

    2025/03/23 16:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中鄭姓男子20日凌晨開車出門，不但逆向違停還怠速，引起巡邏中警網注意，員警一靠近就到聞K他命燃燒氣味，果然，鄭男不僅眼神渙散、言語含糊，整個人反應慢半拍，當場被請下車受檢，隨即在車內發現大量K他命，還有呈二級毒品依托咪酯成分的電子菸彈（俗稱喪屍菸彈），直接進警局。

    台中市警局保安大隊第一中隊當天凌晨巡經西區中華路時，發現一輛轎車逆向怠速違停，原以為只是單純的違規攔查，沒想到一靠近就聞到一股熟悉的K他命燃燒氣味，還注意到25歲鄭姓駕駛眼神渙散、言語含糊、反應遲緩，立即請其下車受檢。

    沒想到此時鄭男自己心虛爆雷，坦承持有毒品，主動交出包包裡7.3公克的K他命，這還沒完，員警覺得可疑，進一步搜索副駕駛座的紙袋，赫然發現5大包K他命（總重501.23公克），還有一支含有二級毒品依托咪酯成分成分的電子菸彈，總數量驚人！

    警方當場將鄭男上銬帶回，並查扣其手機，全案依詢後先依毒品罪嫌送辦，再繼續溯源追查毒品來源，至於是否涉及毒駕，還需等待尿檢結果出爐後確定究責。

    保安大隊大隊長蔡期望強調，查緝毒品與防範毒駕是警方當前重點工作之一，該大隊將持續加強巡邏密度與執法強度，針對可疑車輛及人員加強攔查，同時呼籲，毒品對個人健康與社會治安影響深遠，期盼民眾與警方攜手合作，踴躍檢舉任何涉毒不法行為，共同維護無毒、健康的生活環境。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    鄭男眼神渙散、言語含糊，整個人反應慢半拍。（警方提供）

    鄭男眼神渙散、言語含糊，整個人反應慢半拍。（警方提供）

    警方查扣的毒品。（警方提供）

    警方查扣的毒品。（警方提供）

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