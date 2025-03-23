稱「賭博輸錢」拍賣朝天宮媽祖神像 「擄神」男判決出爐

北港媽祖朝天宮神像去年遭許男PO上網拍賣，雲林地院判許男合併執行8個月有期徒刑。（民眾提供）

2025/03/23 14:23

〔記者李文德／雲林報導〕去年10月，雲林縣北港朝天宮媽祖神像被新北許姓男子假借「迎請返鄉參加廟會」為由，卻上網將神尊拍賣1.6萬元，引起各界譁然。雲林地方法院日前依侵占、違反個資法等判處1年1月，合併執行8個月。

去年許男假借蔡姓友人之名，到北港朝天宮向廟方佯稱，因故鄉的宮廟舉辦廟慶，因此希望迎請「北港媽祖」前往作客3天，祈求地方平安。當下廟方人員不疑有他，依規定辦理登記手續後，就讓許男從大殿過爐後將1尺3的媽祖神像請離朝天宮。

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想不到數日後，雲林縣斗六市一名信徒，在網路上看到有人公開拍賣「朝天宮媽祖」神像，當下覺得奇怪，便以1.6萬元得標買下這尊媽祖，這名信徒還親自到新北迎媽祖，確認其為朝天宮媽祖「本尊」，不忍祂落難，因此在買下不久後，便無償奉還給廟方，因此才讓這樁「擄神」詐騙案爆發，廟方當下也前往報警處理，更提醒各宮廟注意此人嚴加提防。

這樁事件除在北港傳開後，在東勢鄉賜安宮也傳出當天晚上許男以同樣手段，迎走1尊三山國王神像，再以1.4萬元完成拍賣，後來神尊通樣還給廟方。

警方追查，許男是「神界慣犯」，近年來國內幾座知名的大廟神廟，都曾被他以同樣手法騙走宮廟神像，再以「二手神像」之名，在網路上拍賣，且每尊都得手上萬元。

許男向法官稱，他原沒有意思要賣神明，但迎回神明當天，因為賭博輸了不少錢才決定要賣掉，以彌補虧損。雲林地院日前也做出判決，許男假借朋友之名迎神，並盜賣北港媽祖及東勢王爺，被雲林地方法院依侵占罪判7月、違反個資法判4月，兩案合併執行8月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

許男（馬賽克者）日前以故鄉廟慶為由，將北港朝天宮媽祖神像請回，殊不知竟將神像放上網拍賣詐財。（民眾提供）

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