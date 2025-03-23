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    新竹男北上找朋友聊天卻違停 被警搜出喪屍煙彈及K他命

    田男駕駛轎車違規停在新北市中和區找朋友聊天被警方盤查，被搜出喪屍煙彈及愷他命，詢後移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    田男駕駛轎車違規停在新北市中和區找朋友聊天被警方盤查，被搜出喪屍煙彈及愷他命，詢後移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/03/23 13:02

    〔記者陸運鋒／新北報導〕田姓男子駕駛小轎車違規停在新北市中和區某巷弄時，被轄區巡邏警方攔查，警方看見車內放著1支電子煙，隨後進行檢驗，卻含有喪屍毒品依託咪酯成分，之後再從田男包包搜出毒品K他命，詢後移送偵辦。

    中和警分局調查，住在新竹的39歲田嫌昨天深夜10時許，北上到新北中和區找朋友聊天，於是將車輛違規暫停在秀朗路三段一處巷口等待，而巡邏警方見其形跡可疑便上前盤查。

    田嫌被警方盤查時心虛的左顧右盼，警方則看見手煞車旁放著1支電子煙，隨即進行採驗，果然驗出含有二級毒品依託咪酯成分，隨後又在田嫌隨身包內搜出三級毒品K他命0.7公克，令田嫌當場啞口無言。

    警詢時，田嫌稱電子煙彈是在網路上所購買，但不知道含有喪屍毒品成分，而K他命則是很久以前就放在包包裡，已忘記是跟誰購買，警方詢後，依違反毒品危害防制條例將其移送新北地檢署偵辦，同時採集尿液送驗是否涉及毒駕，並擴大偵辦釐清毒品來源。

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    田嫌被盤查時心虛的左顧右盼，警方則看見手煞車旁放著1支電子煙，隨即進行採驗，果然驗出含有二級毒品依託咪酯成分。（記者陸運鋒翻攝）

    田嫌被盤查時心虛的左顧右盼，警方則看見手煞車旁放著1支電子煙，隨即進行採驗，果然驗出含有二級毒品依託咪酯成分。（記者陸運鋒翻攝）

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