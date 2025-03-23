菜刀大戰辣椒槍 男子當街砍殺前女友新歡

林姓男子被女友的前男友拿菜刀追砍，他拿辣椒槍反擊仍不敵菜刀攻勢。示意圖。（資料照）

2025/03/23 10:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕楊姓男子和同居女友小琪（化名）分手後，一直糾纏對方不放手，楊男不但瘋狂傳訊騷擾小琪，還把她的汽車四顆輪子洩氣，甚至眼紅她已結交新歡林男，當街拿菜刀砍殺林男，林男雖然拿出辣椒槍防衛，仍不敵菜刀攻勢被砍了數刀，法官依傷害等罪判楊男徒刑1年6月。

判決指出，2023年7月，楊男和同居女友小琪分手後，楊男不甘心想挽回，但小琪不同意，又不想被楊男勾勾纏，於是聲請保護令阻止楊男靠近她；楊男收到保護令後，展開瘋狂傳訊攻勢，一再以「請問妳是不是有出場過夜的？是想問妳是不是今天有去看性病」、「哥阿說一切等他出國再去砍妳媽妳爸」、「妳實在不去思考，妳躲到天邊海角了。要讓妳死，我等兄哥招待，再拿簡訊給妳看再給妳吃屎」恐嚇小琪。

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去年10月5日，楊男前往小琪位於鳳山的住處，先把她停在路邊的汽車4顆輪子洩氣，1個小時後，小琪和新歡林男共乘一部機車到公園準備開車，楊男現身先朝小琪和林男丟磚頭，林男拿磚頭回丟，楊男隨即掏出一把菜刀，朝林男左上臂、背部、腿部及右手腕追砍，林也拿出辣椒槍反擊，但仍不敵菜刀攻勢被砍倒在地，幸送醫後無生命危險，而楊行凶後逃離，警方找了6天才將他逮捕到案。

高雄地方法院審理時，楊男否認傳訊息恐嚇小琪，還說自己當天剛好騎車路過，就被林男拿磚頭攻擊，他只是正當防衛，沒有殺人或傷人意圖；但法官檢視相關事證，認定楊男不但違反保護令規定，持續傳訊騷擾小琪，且監視器畫面也顯示，楊男拿菜刀攻擊林男時，林男手上並無武器，因此不梊信他的說詞，傷害罪部分判他徒刑1年6月、違反保護令部分判刑10月，得易科罰金，可上訴。

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