收海外快遞要補稅？點擊連結有詐 精明醫師識破

詐團假冒快遞公司傳釣魚郵件。（記者姚岳宏翻攝）

2025/03/22 16:46

〔記者姚岳宏／台北報導〕陳姓醫生要收海外寄來的論文快遞，快遞公司卻來信稱要補繳7美元的稅，否則退回包裹，醫生點擊連結，輸入信用卡號，收到信用卡驗證簡訊，發現金額比信件中指稱的高出許多，發現遇上詐騙，立刻停止付款，免於受害。

刑事警察局指出，全球貨運發達，許多民眾都有收取海外快遞需求，詐騙集團看準這點，利用新形態話術誘騙民眾上當，警方調查，陳姓醫生與美國教授有學術往來，要收取自對方寄出的海外快遞，收到假冒海外快遞公司DHL寄來email指稱，點擊連結補繳7美元的稅，否則包裹將遭到退回。

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陳姓醫生依指示點擊連結，輸入信用卡號，後來收到信用卡驗證簡訊，發現金額比信件中聲稱的高出許多，對方要求他付出5萬元土耳其里拉，換算美金竟高達1323元的稅，他察覺可能遭詐騙，立刻通知銀行止付。

刑事局提醒，釣魚簡訊或信件詐騙，可能會以各種名義誘騙民眾點擊連結，常見的包含繳水電費、罰單逾期、中獎通知以及本次案例中的海外快遞等，提醒民眾收到來路不明的簡訊，應提高警覺，切記不可點擊當中的連結，如不慎點入連結，也千萬不要依網站指示輸入，個人資料、信用卡資訊等隱私訊息。

此外，錦次出現詐騙信件以英文為主要語言，也提醒民眾如收到語言或內文看不懂的訊息或信件，不要隨意點擊信件中任何內容，應找看得懂的親友或翻譯協助確認其內容後，再採取進一步作為，有任何疑慮時，務必撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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