上百「改車猴」北海岸炸街吵翻天 新北派出所長率警網攔擊開出86張罰單

上百輛改裝、爆管飆車族今天凌晨囂張途經新北市三芝、淡水，淡水警分局出動警網、警力攔查、取締，約制囂張飆風（見圖），開出86張、16餘萬元罰單。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/22 13:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕上百輛改裝、爆音飆車族今天凌晨一路從新北市石門區飆入三芝、淡水一帶，由於爆音擾民，淡水警分局「超前部署」沿途設置警網，由三芝分駐所長謝英山率隊於轄區最北端迎擊，強力驅離、攔查非法改裝、爆音機車，全分局共查獲86輛人、車違規，開罰16餘萬元罰款，壓制爆音飆車族囂張氣焰。

新北市警淡水分局今天凌晨4時許接獲110轉報，民眾檢舉、反映三芝區濱海公路、三芝與淡水交界處的北新路、淡金路一帶聚集爆音飆車族，其中百餘台改裝車炸街半小時。

請繼續往下閱讀...

淡水警分局預判假日飆風再起，今天凌晨早於三芝、淡水重要路段編排定點、線上共15個警網，部署27名警力，發現夜遊飆車車隊自石門進入三之後加強攔查，隨時監控淡金路沿線聚集情形。

三芝所長謝英山獲悉，與員警出動攔查、驅離，先在三芝區加油站、便利商店等路段，攔獲27名飆車族，依法取締、檢視各項違規、發現改裝轉報環保局裁罰，後續通報飆車族竄入淡水，群聚漁人碼頭、淡金路多處，淡水警方派員驅散攔查，約制危險駕車，取締改裝機車噪音。

期間因飆車族途經淡海新市鎮、台二線一帶，群聚高分貝爆管聲響擾人清夢，報案、檢舉電話湧入110，淡水警方強力攔查、約制；兩小時防制危險駕車勤務，共舉發86件機車改裝等違規，通報41件噪音車、18件改裝車、17件逆向、闖紅燈、逆向等違規、8件無照駕駛、1件遮蔽號牌、1件未懸掛號牌，祭出16餘萬元罰單。

新北市警察局表示，將溯源要求金山、萬里石門等沿線警力，加強周末、假日晚間取締、約制飆車，降低擾民及維護用路人安全。

上百輛改裝、爆管飆車族今天凌晨囂張途經新北市三芝、淡水，淡水警分局出動警網、警力攔查、取締。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法